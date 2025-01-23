Мережа «Будинок іграшок» змінює СЕО. Forbes Ukraine дізнався, хто керуватиме компанією (Comfy втратить менеджерку з 14-річним стажем)

З посади СЕО «Будинку іграшок» йде Роман Горошко, який керував мережею понад рік. Чому власники змінили керівника компанії, яка у 2024-му майже на чверть збільшила виторг?

Найбільша українська мережа магазинів дитячих товарів «Будинок іграшок» 24 січня отримає нового СЕО. Нею стане маркетинг-директорка мережі магазинів побутової техніки та електроніки Comfy Марія Назаренко, 38. Про це Forbes повідомили три співрозмовники на ринку, знайомі з перестановками в компанії.

Співвласник «Будинку іграшок» (БІ) Володимир Коступ і сама Назаренко підтвердили цю інформацію.