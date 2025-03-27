Невдалий досвід – це козир. Farmak вклав €35 млн у завод у Барселоні та купив ще три компанії в Європі. Як фармгігант втретє націлюється на ринок ЄС

Farmak Філі Жебровської першим з українських фармвиробників ще в середині нульових «прорубав вікно в Європу». Але значні успіхи зʼявилися під час повномасштабної війни. Як компанія проникає на екстразарегульований ринок обсягом понад €250 млрд?

Матеріал опубліковано у журналі Forbes Ukraine №1 [34] за лютий – березень 2025 року.

На третьому році повномасштабної війни найбільша фармкомпанія України «Фармак» затіяла ребрендинг: замінила в айдентиці кирилицю на латиницю. У цього є утилітарна причина – компанія швидко трансформується у міжнародного гравця.