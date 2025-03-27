Неудачный опыт – это козырь. Farmak вложил €35 млн в завод в Барселоне и купил еще три компании в Европе. Как фармгигант третий раз нацеливается на рынок ЕС

Farmak Фили Жебровской первым из украинских фармпроизводителей еще в середине нулевых «прорубил окно в Европу». Но значительные успехи возникли во время полномасштабной войны. Как компания проникает на экстразарегулированный рынок объемом свыше €250 млрд?

Материал опубликован в журнале Forbes Ukraine №1 [34] за февраль – март 2025 года.

На третьем году полномасштабной войны самая крупная фармкомпания Украины «Фармак» затеяла ребрендинг: заменила в айдентике кириллицу латиницей. У этого есть утилитарная причина – компания быстро трансформируется в международного игрока.