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Неудачный опыт – это козырь. Farmak вложил €35 млн в завод в Барселоне и купил еще три компании в Европе. Как фармгигант третий раз нацеливается на рынок ЕС

Катерина Шаповал /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Катерина Шаповал
Forbes
Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes

8 хв читання

Жебровська, Farmak /Артем Галкин для Forbes Ukraine

22 из 26 производственных участков Farmak имеют европейские сертификаты GMP. На фото: одна из семи лабораторий качества компании Фото Артем Галкин для Forbes Ukraine

Farmak Фили Жебровской первым из украинских фармпроизводителей еще в середине нулевых «прорубил окно в Европу». Но значительные успехи возникли во время полномасштабной войны. Как компания проникает на экстразарегулированный рынок объемом свыше €250 млрд?

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Материал опубликован в журнале Forbes Ukraine №1 [34] за февраль – март 2025 года.

На третьем году полномасштабной войны самая крупная фармкомпания Украины «Фармак» затеяла ребрендинг: заменила в айдентике кириллицу латиницей. У этого есть утилитарная причина – компания быстро трансформируется в международного игрока.

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