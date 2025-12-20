Оренда приміщення на столичному вокзалі стає великою інвестицією. У грудні 2025-го мережа ресторанів італійської кухні il Molino виграла аукціон зі ставкою понад 820 000 грн на місяць. Яку економіку закладає компанія та коли розраховує на окупність?

Укрзалізниця провела 15 грудня конкурс на оренду приміщення 108,3 кв. м у київському Південному вокзалі. За приміщення змагалися три компанії, перемогла мережа il Molino із ставкою 823 500 грн на місяць без ПДВ, йдеться у на сайті «Prozorro.Продажі».

Це на 122 500 грн більше, ніж запропонував найближчий конкурент – мережа з двох закладів Cafe 128, і вдвічі дорожче, ніж рік тому платила «Книгарня Є», яка виграла аукціон на Центральному вокзалі зі ставкою 404 000 грн. Площа книгарні на вокзалі – 102,7 кв. м, орендна ставка за один кв. м – близько 4000 грн.