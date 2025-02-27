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«Росинка» повертається. В’ячеслав Супруненко інвестує у завод в Києві $2 млн. Чи витримає він конкуренцію з «Живчиком» і «Моршинською»

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

3 хв читання

Продукція, яку виробляв завод «Росинка» до 2015 року /колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

Продукція, яку виробляв завод «Росинка» до 2015 року Фото колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

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Відновлений завод «Росинка» на Шулявці у Києві відкриється у травні 2025 року. Його новий власник, ексдепутат Київради В’ячеслав Супруненко, поверне у продаж солодку воду «Росинка», мінералку «Софія Київська» і випускатиме комбучу. Що він задумав

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«Коли я вперше прийшла на завод, він нагадував Чорнобиль: дроти вирізані, стіни розбиті, а на виробничих лініях залишалися кинутими етикетки і трубочки», – каже директорка київського заводу «Росинка» Інна Ярмоленко, яка обійняла посаду у травні 2023 року. 

У 2023-му майно збанкрутілого заводу на аукціоні викупило ТОВ «Київський завод «Росинка». Його власник – ексдепутат Київської міської ради В’ячеслав Супруненко, свідчать дані YouControl. Він сплатив 138 млн грн за сам завод і викупив торгові марки «Росинка» і «Софія Київська».

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