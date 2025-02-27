«Росинка» возвращается. Вячеслав Супруненко инвестирует в завод в Киеве $2 млн. Выдержит ли он конкуренцию с «Живчиком» и «Моршинской»

Восстановленный завод «Росинка» на Шулявке в Киеве откроется в мае 2025 года. Его новый владелец, экс-депутат Киевсовета Вячеслав Супруненко, вернет в продажу сладкую воду «Росинка», минералку «София Киевская» и будет выпускать комбучу. Что он задумал

«Когда я впервые пришла на завод, он напоминал Чернобыль: провода вырезаны, стены разбиты, а на производственных линиях оставались брошенными этикетки и трубочки», – говорит директор киевского завода «Росинка» Инна Ярмоленко, занявшая должность в мае 2023 года.

В 2023-м имущество обанкротившегося завода на аукционе выкупило ООО «Киевский завод «Росинка». Его владелец – экс-депутат Киевского городского совета Вячеслав Супруненко, свидетельствуют данные YouControl. Супруненко оплатил 138 млн грн за сам завод и выкупил торговые марки «Росинка» и «София Киевская».