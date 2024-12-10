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«Справді важливі рішення – попереду». Kernel виграв перший суд проти міноритаріїв, але не наблизився до делістингу з Варшавської біржі. Що відбувається

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

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Kernel, трактор, поле /Getty Images

Kernel виграв перший суд проти міноритаріїв Фото Getty Images

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Суд Люксембургу відхилив один із позовів міноритарних акціонерів проти Kernel Андрія Веревського та визнав вимоги позивачів неприйнятними. «Це нічого не змінює», – каже засновник Gonzo Invest Павло Бойко, який представляє інтереси міноритаріїв. Що відбувається у справі на десятки мільйонів доларів?

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Kernel мультимільйонера Андрія Веревського виграв перший із пʼяти судових спорів з міноритаріями, які оскаржують делістинг групи, йдеться у повідомленні компанії від 9 грудня на сайті Варшавської фондової біржі. Міноритаріям належить 0,4% групи, на початку 2024-го вони зупинили делістинг Kernel з біржі позовами у суді Люксембургу.

Суд визнав вимоги позивачів неприйнятними та відхилив їх. «Kernel впевнений, що всі претензії, що залишилися, будуть відхилені аналогічним чином», – йдеться у заяві компанії. Пресслужба Kernel відмовилася від коментарів.

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