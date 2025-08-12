Forbes Digital підписка
Цель – 3 млн т зерна в год. «ТАС Агро» Сергея Тигипко уходит в трейдинг. Как планируют зарабатывать?

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

2 хв читання

тас агро трейдинг /предоставлено пресс-службой

ТАС Тигипко планируют переваливать в 7,5 раза больше зерна Фото предоставлено пресс-службой

Агрокомпания «Тас Агро» вслед за «Эпицентром Агро» и Continental Farmers Group (CFG) запустила трейдинг зерном. Это позволит ей увеличить экспорт в 7,5 раза и загрузить элеваторы, балансирующие на грани доходности. Как планируют конкурировать за фермера?

В июле 2025-го «ТАС Агро» Сергея Тигипко запустила трейдинг зерном. Отдельное бизнес-направление «ТАС Агро Trade» возглавил Денис Мягков, ранее работавший в международной Syngenta, херсонской Agrofusion и николаевской «Нибулон».

«ТАС Агро» в прошлом году экспортировала около 400 000 т зерна. Трейдинг позволит повысить этот показатель более чем в два раза в первый год работы до 1 млн т, надеется СЕО компании Олег Заплетнюк. «Цель – за три года увеличить экспорт в 7,5 раза, до 3 млн т», – добавляет он. В прошлом году Украина экспортировала 53,9 млн т зерновых. Объем рынка зернотрейдинга равняется экспорту и составляет около $9,4 млрд.

