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Плюс 20% за год. Стоимость земли сельхозназначения идет вверх, рост продолжится и в 2025-м. Торопиться ли с покупкой?

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

2 хв читання

Ціна на землю в Україні /Getty Images

Самые высокие цены на землю сельскохозяйственного назначения в Ивано-Франковской и Львовской областях Фото Getty Images

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Цены на землю в Украине продолжают расти. Стоимость гектара увеличилась на 20%, до 45 400 грн, а объем проданной земли – на 46%.

«Земля – это инвестиция в будущее», – говорит фермер Станислав Земировский, 28. В 2024 году он купил 10 га на Житомирщине, на которых планирует выращивать масличные и зерновые. В возделывании у Земировского 90 га земли.

Он планирует покупать землю и в 2025 году. «Ты не знаешь, что будет завтра, – говорит он. – Земля дает ощущение стабильности».

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