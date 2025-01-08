Плюс 20% за год. Стоимость земли сельхозназначения идет вверх, рост продолжится и в 2025-м. Торопиться ли с покупкой?

Цены на землю в Украине продолжают расти. Стоимость гектара увеличилась на 20%, до 45 400 грн, а объем проданной земли – на 46%.

«Земля – это инвестиция в будущее», – говорит фермер Станислав Земировский, 28. В 2024 году он купил 10 га на Житомирщине, на которых планирует выращивать масличные и зерновые. В возделывании у Земировского 90 га земли.

Он планирует покупать землю и в 2025 году. «Ты не знаешь, что будет завтра, – говорит он. – Земля дает ощущение стабильности».