Neqsol Holding – власник українського мобільного оператора Vodafone – виявився єдиним охочим придбати «Об’єднану гірничо-хімічну компанію» (ОГХК), яка видобуває титанову руду в Житомирській і Дніпропетровській областях. Чому приватизацію ОГХК проігнорували усі місцеві гравці та яку небезпеку продаж титанових родовищ несе для двох державних заводів – Запорізького титано-магнієвого комбінату (ЗТМК) та заводу «Сумихімпром»? Оновлений текст від 10 жовтня 2024-го.
Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.
Один із найбільших видобувників титанової руди у світі – «Обʼєднана гірничо-хімічна компанія» з четвертої спроби пішла з молотка. За понад 3,94 млрд грн* компанію запропонував купити азербайджанский Neqsol Holding – через українську «дочку» ТОВ «Цемін Україна», повідомила пресслужба Фонду державного майна 8 жовтня.
29 травня угоду погодив Антимонопольний комітет України.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.