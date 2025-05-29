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Азербайджанська Neqsol за майже 4 млрд грн придбала найбільшу титанову компанію України. Навіщо власнику Vodafone титан

Андрій Самофалов /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Андрій Самофалов
Forbes
Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

4 хв читання

ОГХК /Колаж - Forbes Ukraine

Навіщо  азербайджанський власник Vodafone купує українського титанового гіганта ОГХК Фото Колаж - Forbes Ukraine

Neqsol Holding – власник українського мобільного оператора Vodafone – виявився єдиним охочим придбати «Об’єднану гірничо-хімічну компанію» (ОГХК), яка видобуває титанову руду в Житомирській і Дніпропетровській областях. Чому приватизацію ОГХК проігнорували усі місцеві гравці та яку небезпеку продаж титанових родовищ несе для двох державних заводів – Запорізького титано-магнієвого комбінату (ЗТМК) та заводу «Сумихімпром»? Оновлений текст від 10 жовтня 2024-го.

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Один із найбільших видобувників титанової руди у світі – «Обʼєднана гірничо-хімічна компанія» з четвертої спроби пішла з молотка. За понад 3,94 млрд грн* компанію запропонував купити азербайджанский Neqsol Holding – через українську «дочку» ТОВ «Цемін Україна», повідомила пресслужба Фонду державного майна 8 жовтня. 

29 травня угоду погодив Антимонопольний комітет України.

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