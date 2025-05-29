Neqsol Holding – власник українського мобільного оператора Vodafone – виявився єдиним охочим придбати «Об’єднану гірничо-хімічну компанію» (ОГХК), яка видобуває титанову руду в Житомирській і Дніпропетровській областях. Чому приватизацію ОГХК проігнорували усі місцеві гравці та яку небезпеку продаж титанових родовищ несе для двох державних заводів – Запорізького титано-магнієвого комбінату (ЗТМК) та заводу «Сумихімпром»? Оновлений текст від 10 жовтня 2024-го.