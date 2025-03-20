«В ЄС українське «порішаємо» множить репутацію на нуль». Співвласник «Кормотеху» Ростислав Вовк – про управлінські рішення у Литві і подвоєння виторгу

Як українська ментальність ведення справ зіштовхується з європейською на ринках ЄС і чому виробник кормів ділить ринки на три рівні? Про це розповів СЕО та співвласник «Кормотех» Ростислав Вовк на Саміті експортерів від Forbes Ukraine

Виробник кормів для домашніх улюбленців за третій воєнний рік збільшив виторг зі $124 млн до $180 млн. Зростати допоміг експорт.

«Кормотех» має розподільчі центри в Європі, три заводи в Україні й Литві, експортує продукцію у 40 країн світу, але фокусується на пʼятьох — Литві, Румунії, Молдові, Польщі та США.