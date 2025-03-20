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«В ЄС українське «порішаємо» множить репутацію на нуль». Співвласник «Кормотеху» Ростислав Вовк – про управлінські рішення у Литві і подвоєння виторгу

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

3 хв читання

Співвласник і засновник «Кормотеху» Ростислав Вовк /Сергій Пірієв

Співвласник і засновник «Кормотеху» Ростислав Вовк Фото Сергій Пірієв

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Як українська ментальність ведення справ зіштовхується з європейською на ринках ЄС і чому виробник кормів ділить ринки на три рівні? Про це розповів СЕО та співвласник «Кормотех» Ростислав Вовк на Саміті експортерів від Forbes Ukraine

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Виробник кормів для домашніх улюбленців за третій воєнний рік збільшив виторг зі $124 млн до $180 млн. Зростати допоміг експорт.

«Кормотех» має розподільчі центри в Європі, три заводи в Україні й Литві, експортує продукцію у 40 країн світу, але фокусується на пʼятьох — Литві, Румунії, Молдові, Польщі та США.

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