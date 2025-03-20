«В ЄС українське «порішаємо» множить репутацію на нуль». Співвласник «Кормотеху» Ростислав Вовк – про управлінські рішення у Литві і подвоєння виторгу

Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
04:52 хвилин
Як українська ментальність ведення справ зіштовхується з європейською на ринках ЄС і чому виробник кормів ділить ринки на три рівні? Про це розповів СЕО та співвласник «Кормотех» Ростислав Вовк на Саміті експортерів від Forbes Ukraine
Шукаємо 250 малих та середніх бізнесів, які змінюють правила гри. Якщо ваша компанія стрімко зростає та має амбіції стати лідером ринку — подайте заявку до Next250!
Виробник кормів для домашніх улюбленців за третій воєнний рік збільшив виторг зі $124 млн до $180 млн. Зростати допоміг експорт.
«Кормотех» має розподільчі центри в Європі, три заводи в Україні й Литві, експортує продукцію у 40 країн світу, але фокусується на пʼятьох — Литві, Румунії, Молдові, Польщі та США.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.