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«В ЕС украинское «порешаем» умножает репутацию на ноль». Совладелец «Кормотеха» Ростислав Вовк – об управленческих решениях в Литве и удвоении выручки

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

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Співвласник і засновник «Кормотеху» Ростислав Вовк /Сергей Пириев

Совладелец и основатель «Кормотеха» Ростислав Вовк Фото Сергей Пириев

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Как украинская ментальность ведения дел сталкивается с европейской на рынках ЕС и почему производитель кормов делит рынки на три уровня? Об этом рассказал СЕО и совладелец «Кормотеха» Ростислав Вовк на Саммите экспортеров от Forbes Ukraine.

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Производитель кормов для домашних питомцев за третий военный год увеличил выручку со $124 млн до $180 млн. Расти помог экспорт.

«Кормотех» имеет распределительные центры в Европе, три завода в Украине и Литве, экспортирует продукцию в 40 стран мира, но фокусируется на пяти – Литве, Румынии, Молдове, Польше и США.

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