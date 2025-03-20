«В ЕС украинское «порешаем» умножает репутацию на ноль». Совладелец «Кормотеха» Ростислав Вовк – об управленческих решениях в Литве и удвоении выручки

Как украинская ментальность ведения дел сталкивается с европейской на рынках ЕС и почему производитель кормов делит рынки на три уровня? Об этом рассказал СЕО и совладелец «Кормотеха» Ростислав Вовк на Саммите экспортеров от Forbes Ukraine.

Производитель кормов для домашних питомцев за третий военный год увеличил выручку со $124 млн до $180 млн. Расти помог экспорт.

«Кормотех» имеет распределительные центры в Европе, три завода в Украине и Литве, экспортирует продукцию в 40 стран мира, но фокусируется на пяти – Литве, Румынии, Молдове, Польше и США.