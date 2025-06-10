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Київський інноваційний парк UNIT.City наприкінці червня запустить одну з найбільших у країні сонячних електростанцій над паркінгом, потужність – 1,3 МВт. У планах – energy storage потужністю 2 МВт. Яка економіка у цього проєкту?
Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.
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