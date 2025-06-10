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Киевский бизнес-центр Unit.City в конце июня запустит одну из самых больших в стране солнечных электростанций над паркингом, мощность – 1,3 МВт. В планах – energy storage мощностью 2 МВт. Какова экономика у этого проекта?
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