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Вдвое дороже крышных СЭС. Unit.City строит одну из самых больших в Украине солнечных электростанций над паркингом. Каковы плюсы и минусы?

Анастасия Дэйна /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Анастасия Дэйна
Forbes

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Парковка карпорт з СЕС в Юніт Сіті /пресслужба UNIT.City

Солнечная электростанция над паркингом Unit.City заработает в конце июня. Фото пресслужба UNIT.City

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Киевский бизнес-центр Unit.City в конце июня запустит одну из самых больших в стране солнечных электростанций над паркингом, мощность – 1,3 МВт. В планах – energy storage мощностью 2 МВт. Какова экономика у этого проекта?

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