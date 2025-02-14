Пігулка від Зеленського. Президент наказав знизити ціни на ліки на 30%. Історія, причини, лобісти, жертви та наслідки цього рішення. Розбір Forbes Ukraine

З 1 березня ціни на 100 найпопулярніших ліків мають знизитися на 30% – рішення РНБО і постанова Кабміну. Також на фармринку вводиться низка обмежень для аптечних мереж і дистриб’юторів. Перемога українських споживачів чи вітчизняних фармвиробників?

Сьогодні, 14 лютого, уряд прийняв рішення про зниження цін на ліки. «Рухаємося по узгодженому чіткому плану, що затверджений рішенням РНБО», – написав на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко. За два дні до цього РНБО прийняла рішення про забезпечення доступності лікарських засобів для українців.

Кабмін заборонив дистрибʼюторам встановлювати націнку на всі лікарські засоби вище ніж 8% від оптової ціни, а аптекам – вище 35%. Крім цього, з 1 березня аптеки не зможуть отримувати маркетингові платежі при продажу ліків: як рецептурних, так і безрецептурних. Йдеться про виплати з боку фармвиробників аптекам за кожну продану упаковку ліків. Загалом по ринку такі платежі досягають 17–25% від вартості однієї упаковки, каже членкиня ради директорів фармацевтичної компанії «Дарниця» Катерина Загорій.