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«Виглядає як фальстарт». Ощадбанк запустив застосунок Samo з самовивозом товарів для малого та середнього бізнесу. Кому додаток буде корисним?

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

3 хв читання

застосунок Samo від Ощадбанку /колаж Анастасія Решетнік

В Ощадбанку вирішили рухатись у бік платформи, що поєднує банкінг і маркетплейс Фото колаж Анастасія Решетнік

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Ощадбанк оголосив у червні про запуск маркетплейсу Samo. У ньому клієнт може обрати товари від партнерських бізнесів, а потім – забрати у зручному магазині або закладі. Чи зможе програма конкурувати з Glovo та monobank

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У родині застосунків Ощадбанку поповнення. До класичного онлайн-банкінгу та «Мій ЖК» для жителів ОСББ додали Samo – сервіс онлайн-замовлень із самовивозом. Його завдання – дати змогу клієнтам збирати кошик у застосунку й забирати товари «по дорозі додому» без черг.

«Користувач обирає місто, далі – магазин або заклад, додає замовлення у кошик, сплачує онлайн і потім забирає», – каже Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за роздрібний бізнес. 

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