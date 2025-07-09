Ощадбанк оголосив у червні про запуск маркетплейсу Samo. У ньому клієнт може обрати товари від партнерських бізнесів, а потім – забрати у зручному магазині або закладі. Чи зможе програма конкурувати з Glovo та monobank

У родині застосунків Ощадбанку поповнення. До класичного онлайн-банкінгу та «Мій ЖК» для жителів ОСББ додали Samo – сервіс онлайн-замовлень із самовивозом. Його завдання – дати змогу клієнтам збирати кошик у застосунку й забирати товари «по дорозі додому» без черг.

«Користувач обирає місто, далі – магазин або заклад, додає замовлення у кошик, сплачує онлайн і потім забирає», – каже Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за роздрібний бізнес.