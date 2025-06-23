Головою правління НЕК «Укренерго» обраний Віталій Зайченко – член правління та головний диспетчер. Про таке рішення наглядової ради повідомив голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус, пише «Енергореформа» .

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«Головою правління «Укренерго» став Віталій Зайченко», – сказав Герус.

За Зайченка проголосували всі сім членів наглядової ради, розповіли виданню джерела.

Т.в.о. голови правління НЕК Олексій Брехт залишився членом правління.

Компанія офіційно про призначення Зайченка ще не повідомляла.

Доповнено. Пресслужба «Укренерго» підтвердила Forbes Ukraine обрання Зайченка.

Контекст

Наглядова рада «Укренерго» 4 червня не змогла обрати голову правління. Міненерго не консультувалося із секретаріатом Energy Community щодо змін у статутах сертифікованих операторів, що викликало негативну реакцію. Міненерго має або надати переконливі пояснення стейкхолдерам, або скасувати зміни, щоб уникнути подальших проблем.

Міністр енергетики Герман Галущенко 6 червня у Верховній Раді пояснив, що зміни до статутів спрямовані на посилення незалежності наглядових рад і захист керівників компаній від звільнення чи інших рішень.

13 червня Міненерго як єдиний акціонер компанії внесло зміни до статуту «Укренерго». Вони допускають призначення голови правління компанії кількома спробами, остання з яких, третя, – простою більшістю голосів членів наглядової ради, а перші дві – кваліфікованою більшістю, тобто щонайменше пʼятьма голосами (всього в НР сім членів, чотири з яких незалежні).

Якщо й третя спроба не приведе до результату, НР приймає рішення про оголошення нового конкурсу на голову правління. Він має відбутися через 90 календарних днів з дня прийняття такого рішення.

У шорт-лист кандидатів на посаду голови правління «Укренерго» за результатами оголошеного ще 5 лютого 2025 року конкурсу увійшли т.в.о. керівника компанії Олексій Брехт, її головний диспетчер та член правління Віталій Зайченко та ще один представник компанії Іван Юрик, який займається питаннями євробондів.