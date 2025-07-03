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новий керівник ТРЦ Ocean Plaza Сергій Майзель /пресслужба ТРЦ Ocean Plaza
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Forbes Digital

«Я купив квиток на війну». Новий керівник ТРЦ Ocean Plaza Сергій Майзель – про оцінку у $300 млн, Ocean Mall та приватизацію. Бліцінтерв’ю

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes
Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes

6 хв читання

Якби я тоді розумів, куди йду, я би не пішов, говорить новий керівник ТРЦ Ocean Plaza Сергій Майзель Фото пресслужба ТРЦ Ocean Plaza

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Фонд держмайна звільнив команду керуючої компанії ТРЦ Ocean Plaza. Новим керівником об’єкта призначили Сергія Майзеля – ексочільника «Київпастрансу», колишнього депутата Київради та радника мера столиці Віталія Кличка. Яка у нього стратегія управління одним з найбільших активів великої приватизації?

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Сергій Майзель, 52, очолив компанію-власника київського ТРЦ Ocean Plaza – «Інвестиційний союз Либідь» – у березні 2025-го. За два тижні Фонд держмайна отримав перші санкційні дивіденди від націоналізованої частки об’єкта – 1,2 млрд грн. Таким же був виторг компанії у 2024-му, за даними YouControl. 

Зміни в одному з майбутніх об’єктів великої приватизації пройшли без розголосу. «Новий керівник не був представлений ні особисто, ні заочно, тому скласти враження не вдалось», – каже власник одного з ритейлерів, який має декілька магазинів у ТРЦ Ocean Plaza. 

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