Фонд держмайна звільнив команду керуючої компанії ТРЦ Ocean Plaza. Новим керівником об’єкта призначили Сергія Майзеля – ексочільника «Київпастрансу», колишнього депутата Київради та радника мера столиці Віталія Кличка. Яка у нього стратегія управління одним з найбільших активів великої приватизації?

Сергій Майзель, 52, очолив компанію-власника київського ТРЦ Ocean Plaza – «Інвестиційний союз Либідь» – у березні 2025-го. За два тижні Фонд держмайна отримав перші санкційні дивіденди від націоналізованої частки об’єкта – 1,2 млрд грн. Таким же був виторг компанії у 2024-му, за даними YouControl.

Зміни в одному з майбутніх об’єктів великої приватизації пройшли без розголосу. «Новий керівник не був представлений ні особисто, ні заочно, тому скласти враження не вдалось», – каже власник одного з ритейлерів, який має декілька магазинів у ТРЦ Ocean Plaza.