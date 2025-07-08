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Форум підприємців /Антон Забєльський для Forbes Ukraine
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Як отримати доступ до мільйонів покупців. Лайфхаки щодо виходу на маркетплейси від топменеджерів «Епіцентру», Netpeak Ukraine, Handmade-Hub і Crumb

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

2 хв читання

Є три основні канали онлайн-продажів, але цей формат не всім підходить на старті бізнесу, кажуть експерти ринку Фото Антон Забєльський для Forbes Ukraine

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«Щоб зрозуміти, як виглядатиме український e-commerce за 10 років, подивіться на США сьогодні», – каже керівник департаменту міжнародних маркетплейсів Netpeak Ukraine Олександр Власенко. 

Він наводить цифри: на Amazon припадає 70% усієї електронної комерції у Штатах, а 80% американців починають пошук товару саме там.

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