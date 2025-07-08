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Чи кожному бізнесу потрібні маркетплейси? Яку комісію вони беруть? Що врахувати, щоб не прогоріти? Відповіді бізнесу на Форумі підприємців від Forbes Ukraine
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«Щоб зрозуміти, як виглядатиме український e-commerce за 10 років, подивіться на США сьогодні», – каже керівник департаменту міжнародних маркетплейсів Netpeak Ukraine Олександр Власенко.
Він наводить цифри: на Amazon припадає 70% усієї електронної комерції у Штатах, а 80% американців починають пошук товару саме там.
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