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Каждому ли бизнесу нужны маркетплейсы? Какую комиссию они берут? Что учесть, чтобы не прогореть? Ответы бизнеса на Форуме предпринимателей от Forbes Ukraine
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«Чтобы понять, как будет выглядеть украинский e-commerce через 10 лет, посмотрите на США сегодня», – говорит руководитель департамента международных маркетплейсов Netpeak Ukraine Александр Власенко.
Он приводит цифры: на Amazon приходится 70% всей электронной коммерции в Штатах, а 80% американцев начинают поиск товара именно там.
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