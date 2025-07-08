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Форум підприємців /Антон Забельский для Forbes Ukraine
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Как получить доступ к миллионам покупателей. Лайфхаки по выходу на маркетплейсы от топ-менеджеров «Эпицентра», Netpeak Ukraine, Handmade-Hub и Crumb

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

2 хв читання

Есть три основных канала онлайн-продаж, но этот формат не всем подходит на старте бизнеса, говорят эксперты рынка Фото Антон Забельский для Forbes Ukraine

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Каждому ли бизнесу нужны маркетплейсы? Какую комиссию они берут? Что учесть, чтобы не прогореть? Ответы бизнеса на Форуме предпринимателей от Forbes Ukraine

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«Чтобы понять, как будет выглядеть украинский e-commerce через 10 лет, посмотрите на США сегодня», – говорит руководитель департамента международных маркетплейсов Netpeak Ukraine Александр Власенко.

Он приводит цифры: на Amazon приходится 70% всей электронной коммерции в Штатах, а 80% американцев начинают поиск товара именно там.

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