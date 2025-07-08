Каждому ли бизнесу нужны маркетплейсы? Какую комиссию они берут? Что учесть, чтобы не прогореть? Ответы бизнеса на Форуме предпринимателей от Forbes Ukraine

«Чтобы понять, как будет выглядеть украинский e-commerce через 10 лет, посмотрите на США сегодня», – говорит руководитель департамента международных маркетплейсов Netpeak Ukraine Александр Власенко.

Он приводит цифры: на Amazon приходится 70% всей электронной коммерции в Штатах, а 80% американцев начинают поиск товара именно там.