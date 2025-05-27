Нещодавня публікація The Economist про використання штучного інтелекту, Telegram-ботів і українських сім-карт у дронах Shahed викликала шквал обговорень. Хоч дрони справді містять сім-карти, експерти називають твердження про Telegram-управління і відеострімінг перебільшеними або хибними. Основна функція сім-карт – передача базових польотних даних, а не керування чи розвідка. Наскільки це велика проблема? Розбір Forbes Ukraine.