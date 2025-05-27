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«Блокувати мобільний інтернет – не вихід». Російські Shahed дійсно літають на українських сім-картах й керуються через місцеву мережу. Чи є протидія?

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

російські шахеди на українських сім картах /колаж Анастасія Савеленко

Найновіші моделі ударних дронів Shahed не бояться українського РЕБ, оскільки використовують штучний інтелект і управляються пілотами через боти у Telegram, написав The Economist 25 травня. Фото колаж Анастасія Савеленко

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Нещодавня публікація The Economist про використання штучного інтелекту, Telegram-ботів і українських сім-карт у дронах Shahed викликала шквал обговорень. Хоч дрони справді містять сім-карти, експерти називають твердження про Telegram-управління і відеострімінг перебільшеними або хибними. Основна функція сім-карт – передача базових польотних даних, а не керування чи розвідка. Наскільки це велика проблема? Розбір Forbes Ukraine.

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