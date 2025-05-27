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«Блокировать мобильный интернет – не выход». Российские Shahed действительно летают на украинских сим-картах и ​​управляются местной сетью. Есть ли противодействие?

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

російські шахеди на українських сім-картках /колаж Анастасия Савеленко

Новейшие модели ударных дронов Shahed не боятся украинского РЭБ, поскольку используют искусственный интеллект и управляются пилотами через Telegram-ботов, написал The Economist 25 мая. Фото колаж Анастасия Савеленко

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Недавняя публикация The Economist об использовании искусственного интеллекта, Telegram-ботов и украинских сим-карт в дронах Shahed вызвала шквал обсуждений. Хотя дроны действительно содержат сим-карты, эксперты называют утверждение о Telegram-управлении и видеостриминге преувеличенными или ложными. Основная функция сим-карт – передача базовых полетных данных, а не управление или разведка. Насколько проблематично? Разбор Forbes Украина.

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