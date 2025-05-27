Недавняя публикация The Economist об использовании искусственного интеллекта, Telegram-ботов и украинских сим-карт в дронах Shahed вызвала шквал обсуждений. Хотя дроны действительно содержат сим-карты, эксперты называют утверждение о Telegram-управлении и видеостриминге преувеличенными или ложными. Основная функция сим-карт – передача базовых полетных данных, а не управление или разведка. Насколько проблематично? Разбор Forbes Украина.