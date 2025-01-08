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Детектор емоцій. Науковці з КПІ створили ШІ-стартап Wantent, що передбачає реакцію на рекламу або кіно. Як він працює і скільки може принести засновникам?

Валентина Дудко /Анна Наконечна
Валентина Дудко
Forbes

5 хв читання

Засновники Wantent /Пресслужба Wantent

Засновники Wantent Анна Ткаченко (ліворуч), Олексій Шалденко, Артем Мельниченко та Костянтин Здор Фото Пресслужба Wantent

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Wantent – один з фіналістів списку найперспективніших українських стартапів 2024-року від Forbes Ukraine. Це технологічний стартап на перетині ШІ, маркетингу й кіноіндустрії, що виріс зі студентського проєкту. Глобальна ціль – підірвати ринок персоналізованої реклами. Конкуренти – проєкти з Оксфорду і MIT. Нова серія проєкту Forbes Ukraine «Ланч зі стартапом».

«Ти ж розумієш, що зараз описуєш новий сезон «Чорного дзеркала»?», – це питання формулюється само собою під час зустрічі із співзасновником українського ШІ-стартапу Wantent Олексієм Шалденком, 35.

Викладач КПІ Шалденко та його колишні студенти придумали софт, що аналізує емоції людей, які переглядають відео, а потім допомагає оцінити й спрогнозувати реакцію аудиторії на рекламу, фільм чи новий епізод серіалу. Штаб-квартира стартапу знаходиться у Києві, компактна команда з 15 людей розкидана по сімом країнам – від України й Польщі до Канади й США.

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