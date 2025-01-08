Детектор эмоций. Ученые из КПИ создали ИИ-стартап Wantent, предусматривающий реакцию на рекламу или кино. Как он работает и сколько может принести основателям?

Wantent – один из финалистов списка самых перспективных украинских стартапов 2024 года от Forbes Ukraine. Это технологический стартап на пересечении ИИ, маркетинга и киноиндустрии, выросший из студенческого проекта. Глобальная цель – подорвать рынок персонализированной рекламы. Конкуренты – проекты из Оксфорда и MIT. Новая серия проекта Forbes Ukraine «Ланч со стартапом».

«Ты же понимаешь, что сейчас описываешь новый сезон «Черного зеркала»?», – этот вопрос формулируется сам собой во время встречи с соучредителем украинского ИИ-стартапа Wantent Алексеем Шалденко, 35.

Преподаватель КПИ Шалденко и его бывшие студенты придумали софт, который анализирует эмоции просматривающих видео людей, а затем помогает оценить и спрогнозировать реакцию аудитории на рекламу, фильм или новый эпизод сериала. Штаб-квартира стартапа находится в Киеве, компактная команда из 15 человек разбросана по семи странам – от Украины и Польши до Канады и США.