Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

Найефективнішим – «е-Бали». У Мінцифри забрали 50 млрд грн для Армії Дронів. Що буде з програмою «Дрони за бали», яка заохочувала ефективність БпЛА-підрозділів

Люба Балашова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

4 хв читання

«е-бали», як отримати дрон /Антон Забєльський для Forbes Ukraine

За знищену ворожу техніку пілоти дронів отримують бали, за які можуть «купити» безпілотники Фото Антон Забєльський для Forbes Ukraine

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:14 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:14

З серпня в Силах оборони працює система розподілу безпілотників між підрозділами. Більше дістається тим, хто їх ефективніше використовує. До програми долучені понад 300 військових частин. Як працює система і що з нею буде після того, як Держспецзв'язку передали в управління Кабінету міністрів?

⚡️ Хто, на вашу думку, заслуговує на звання «Підприємець року 2024»? Дізнайтесь більше про кожного з кандидатів та проголосуйте за посиланням. Ваш голос визначить переможця номінації «Вибір аудиторії».

Майже пів року працює система бонусного розподілу дронів між підрозділами за ефективністю використання. За знищену ворожу техніку пілоти отримують бали, за які можуть «купити» безпілотники. Неофіційні назви програми – «е-Бали» та «Дрони за бали».

Програму запустили Мінцифри та Держспецзв’язку у рамках «Армії дронів». 19 листопада Держспецзв’язку передали у підпорядкування Кабміну (з 2019-го орган був під управлінням Мінцифри). Чи вплине це на «е-Бали»?

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні