Найефективнішим – «е-Бали». У Мінцифри забрали 50 млрд грн для Армії Дронів. Що буде з програмою «Дрони за бали», яка заохочувала ефективність БпЛА-підрозділів

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З серпня в Силах оборони працює система розподілу безпілотників між підрозділами. Більше дістається тим, хто їх ефективніше використовує. До програми долучені понад 300 військових частин. Як працює система і що з нею буде після того, як Держспецзв'язку передали в управління Кабінету міністрів?
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Майже пів року працює система бонусного розподілу дронів між підрозділами за ефективністю використання. За знищену ворожу техніку пілоти отримують бали, за які можуть «купити» безпілотники. Неофіційні назви програми – «е-Бали» та «Дрони за бали».
Програму запустили Мінцифри та Держспецзв’язку у рамках «Армії дронів». 19 листопада Держспецзв’язку передали у підпорядкування Кабміну (з 2019-го орган був під управлінням Мінцифри). Чи вплине це на «е-Бали»?
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