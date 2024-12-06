Найефективнішим – «е-Бали». У Мінцифри забрали 50 млрд грн для Армії Дронів. Що буде з програмою «Дрони за бали», яка заохочувала ефективність БпЛА-підрозділів

З серпня в Силах оборони працює система розподілу безпілотників між підрозділами. Більше дістається тим, хто їх ефективніше використовує. До програми долучені понад 300 військових частин. Як працює система і що з нею буде після того, як Держспецзв'язку передали в управління Кабінету міністрів?

Майже пів року працює система бонусного розподілу дронів між підрозділами за ефективністю використання. За знищену ворожу техніку пілоти отримують бали, за які можуть «купити» безпілотники. Неофіційні назви програми – «е-Бали» та «Дрони за бали».

Програму запустили Мінцифри та Держспецзв’язку у рамках «Армії дронів». 19 листопада Держспецзв’язку передали у підпорядкування Кабміну (з 2019-го орган був під управлінням Мінцифри). Чи вплине це на «е-Бали»?