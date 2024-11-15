«Просив міністр Федоров». Держспецзвʼязку з бюджетом на дрони у майже 50 млрд грн удруге за рік змінює керівника. Що відомо про нового очільника

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації знову змінює керівника. Місце Юрія Мироненка займе його заступник Олександр Потій, повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Чому це непростий виклик для нового очільника відомства?

15 листопада уряд призначив новим головою Держспецзв’язку Олександра Потія. Він замінив ексвійськового Юрія Мироненка, призначеного менш як рік тому.

До повномасштабного вторгнення Держспецзв’язку було маловідомим органом, що займався кіберзахистом державних ресурсів. З 2022-го до його функцій додали закупівлю дронів у межах проєкту «Армія дронів». У 2023-му бюджет Держспецзв’язку на дрони – 43,3 млрд грн, у 2024-му – 46,9 млрд грн.

Мироненко очолив Держспецзв’язку у грудні 2023-го – через тиждень після відставки попереднього керівника Юрія Щиголя, якого підозрюють у незаконному заволодінні 62 млн грн на закупівлі програмного забезпечення у 2021–2022 роках.

Що відомо про нового очільника Держспецзв’язку, який розпоряджатиметься багатомільярднним бюджетом на дрони?