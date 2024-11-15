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Новим головою Держспецзв'язку став Олександр Потій /Колаж Анна Наконечна
Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

«Просив міністр Федоров». Держспецзвʼязку з бюджетом на дрони у майже 50 млрд грн удруге за рік змінює керівника. Що відомо про нового очільника

Люба Балашова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes
Анастасія Несенюк /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Анастасія Несенюк
Forbes

3 хв читання

У Держспецзв'язку вдруге менше ніж за рік змінився керівник. Фото Колаж Анна Наконечна

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації знову змінює керівника. Місце Юрія Мироненка займе його заступник Олександр Потій, повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Чому це непростий виклик для нового очільника відомства?

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15 листопада уряд призначив новим головою Держспецзв’язку Олександра Потія. Він замінив ексвійськового Юрія Мироненка, призначеного менш як рік тому.

До повномасштабного вторгнення Держспецзв’язку було маловідомим органом, що займався кіберзахистом державних ресурсів. З 2022-го до його функцій додали закупівлю дронів у межах проєкту «Армія дронів». У 2023-му бюджет Держспецзв’язку на дрони – 43,3 млрд грн, у 2024-му – 46,9 млрд грн. 

Мироненко очолив Держспецзв’язку у грудні 2023-го – через тиждень після відставки попереднього керівника Юрія Щиголя, якого підозрюють у незаконному заволодінні 62 млн грн на закупівлі програмного забезпечення у 2021–2022 роках. 

Що відомо про нового очільника Держспецзв’язку, який розпоряджатиметься багатомільярднним бюджетом на дрони?  

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