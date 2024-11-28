Фінська група компаній Summa Defence Ltd, яка займається оборонними та охоронними технологіями, спільно зі українськими партнерами Kort, Elf Systems, Skyassist та MPS Development створює у Фінляндії завод з виробництва безпілотників, повідомляє пресслужба компанії 28 листопада. Планується, що широкомасштабне виробництво дронів розпочнеться у першій половині 2025 року.
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Ключові факти
- Метою обʼєкта є швидке збільшення виробничих потужностей для безпілотників, які використовуються у бойових діях в Україні, а також запровадження промислового виробництва безпілотників у Фінляндії та Європі.
- «Попит на технології та виробничі потужності безпілотників високий. Безпілотники поставлятимуться не лише в Україну, а й у країни Європейського Союзу та НАТО», – повідомив Юссі Холопайнен, генеральний директор Summa Defence Ltd.
- За його словами, безпілотники відіграватимуть важливу роль у цивільних, оборонних та інших секторах.
- Перше підприємство з виробництва безпілотників є стратегічною інвестицією, для якої Summa Defence Oy створить дочірню компанію Summa Drones Ltd.
- Українські компанії з виробництва безпілотників, які беруть участь у спільному підприємстві, – це Kort, Elf Systems, Skyassist та MPS Development.
- Крім виробництва повітряних дронів, Summa Drones також вироблятиме наземні та морські безпілотники.
- Беспілотники, які стануть частиною продуктового портфеля Summa Defence Group через спільне підприємство, вже продемонстрували свої можливості в Україні. Дрони відіграють ключову роль у захисті критично важливої інфраструктури та у рятувальних операціях.
Контекст
Summa Defence – фінська група з оборонних та охоронних технологій. Вона фокусується на технологіях подвійного призначення.
У 2024 році на фронт уже поставлено 1 млн дронів, 96% із них –українського виробництва, вони щодня завдають ударів по техніці та піхоті й уражають стратегічні об’єкти в тилу ворога, повідомляв віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Наступного року Україна виробить як мінімум 30 000 далекобійних дронів, також поставлено завдання зробити 3000 крилатих ракет і ракет-дронів, заявив під час презентації Плану стійкості президент Володимир Зеленський 19 листопада.
У сфері ОПК працює понад 600 вітчизняних компаній, які загалом забезпечують 300 000 робочих місць, за даними президента. Він додав, що Україна залучила понад 40 іноземних оборонних компаній до роботи в країні.
До українських приватних виробників озброєння звернулися 20 країн – членів НАТО щодо партнерства або постачання військової техніки, йдеться в опитуванні Технологічних сил України.
27 листопада очільники урядів Фінляндії, Данії, Естонії, Латвії, Норвегії, Польщі та Швеції заявили про намір посилити підтримку України та її оборонної промисловості, а ще інвестувати в постачання боєприпасів, йдеться у спільній заяві.
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