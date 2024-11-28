Фінська група компаній Summa Defence Ltd, яка займається оборонними та охоронними технологіями, спільно зі українськими партнерами Kort, Elf Systems, Skyassist та MPS Development створює у Фінляндії завод з виробництва безпілотників, повідомляє пресслужба компанії 28 листопада. Планується, що широкомасштабне виробництво дронів розпочнеться у першій половині 2025 року.

Ключові факти

Метою обʼєкта є швидке збільшення виробничих потужностей для безпілотників, які використовуються у бойових діях в Україні, а також запровадження промислового виробництва безпілотників у Фінляндії та Європі.

«Попит на технології та виробничі потужності безпілотників високий. Безпілотники поставлятимуться не лише в Україну, а й у країни Європейського Союзу та НАТО», – повідомив Юссі Холопайнен, генеральний директор Summa Defence Ltd.

За його словами, безпілотники відіграватимуть важливу роль у цивільних, оборонних та інших секторах.

Перше підприємство з виробництва безпілотників є стратегічною інвестицією, для якої Summa Defence Oy створить дочірню компанію Summa Drones Ltd.

Українські компанії з виробництва безпілотників, які беруть участь у спільному підприємстві, – це Kort, Elf Systems, Skyassist та MPS Development.

Крім виробництва повітряних дронів, Summa Drones також вироблятиме наземні та морські безпілотники.

Беспілотники, які стануть частиною продуктового портфеля Summa Defence Group через спільне підприємство, вже продемонстрували свої можливості в Україні. Дрони відіграють ключову роль у захисті критично важливої ​​інфраструктури та у рятувальних операціях.

Контекст

Summa Defence – фінська група з оборонних та охоронних технологій. Вона фокусується на технологіях подвійного призначення.

У 2024 році на фронт уже поставлено 1 млн дронів, 96% із них –українського виробництва, вони щодня завдають ударів по техніці та піхоті й уражають стратегічні об’єкти в тилу ворога, повідомляв віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Наступного року Україна виробить як мінімум 30 000 далекобійних дронів, також поставлено завдання зробити 3000 крилатих ракет і ракет-дронів, заявив під час презентації Плану стійкості президент Володимир Зеленський 19 листопада.

У сфері ОПК працює понад 600 вітчизняних компаній, які загалом забезпечують 300 000 робочих місць, за даними президента. Він додав, що Україна залучила понад 40 іноземних оборонних компаній до роботи в країні.

До українських приватних виробників озброєння звернулися 20 країн – членів НАТО щодо партнерства або постачання військової техніки, йдеться в опитуванні Технологічних сил України.

27 листопада очільники урядів Фінляндії, Данії, Естонії, Латвії, Норвегії, Польщі та Швеції заявили про намір посилити підтримку України та її оборонної промисловості, а ще інвестувати в постачання боєприпасів, йдеться у спільній заяві.