Вторая попытка. «Киевстар» подал повторную заявку на покупку Tabletki.ua, узнал Forbes Ukraine. На какой стадии рассмотрение

Самый крупный в Украине оператор «Киевстар» во второй раз обратился в Антимонопольный комитет (АМКУ) за разрешением на приобретение Tabletki.ua, узнал Forbes Ukraine. Первая попытка компании была в ноябре 2024 года, но ее АМКУ отклонил. Зачем оператору эта сделка?