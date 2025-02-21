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«Київстар» подав другу заявку до АМКУ на купівлю Tabletki.ua /ілюстрація: Роман Давидюк / shutterstock
Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

Вторая попытка. «Киевстар» подал повторную заявку на покупку Tabletki.ua, узнал Forbes Ukraine. На какой стадии рассмотрение

Таиса Мельник
Таиса Мельник
Forbes

3 хв читання

Самый крупный в Украине оператор «Киевстар» вторично обратился в Антимонопольный комитет (АМКУ) за разрешением на покупку Tabletki.ua Фото ілюстрація: Роман Давидюк / shutterstock

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Самый крупный в Украине оператор «Киевстар» во второй раз обратился в Антимонопольный комитет (АМКУ) за разрешением на приобретение Tabletki.ua, узнал Forbes Ukraine. Первая попытка компании была в ноябре 2024 года, но ее АМКУ отклонил. Зачем оператору эта сделка?

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