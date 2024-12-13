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Китайські обмеження на експорт комплектуючих для дронів, українські комплектуючі /ілюстрація Ілля Колесник для Forbes Ukraine
Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

Ембарго можна обійти, але ціни зростуть. Українські дрони на 90% – з китайських деталей. Як на виробників вплине посилення обмежень на експорт з Китаю

Люба Балашова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes
Таїса Мельник /з особистого архіву
Таїса Мельник
Forbes

3 хв читання

У грудні Китай обмежив постачання компонентів для дронів у Європу та США Фото ілюстрація Ілля Колесник для Forbes Ukraine

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Пекін не вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ до України обмежує експорт деталей для дронів. Але у 2025-му ембарго стане жорсткішим, написав Bloomberg. Чи готові до цього українські виробники? 

Один із найбільших виробників FPV-дронів Vyriy у листопаді 2024-го першим в Україні виготовив на 100% український дрон. Пускати його в серію поки не планують. «Повністю українська пташка на 2000–3000 грн дорожча, ніж дрон із китайськими деталями», – каже власник компанії Олексій Бабенко. З його словами, оптимальна частка локалізації – 60–70%.

Проте за майже три роки повномасштабної війни дронарі не злізли з голки комплектуючих з Китаю. «Українські дрони на 80–90% складаються з китайських деталей, близько 15% – європейських», – сказав засновник дронової компанії TAF Drones Олександр Яковенко під час технологічної конференції ForbesTech 2024.

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