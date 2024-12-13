Ембарго можна обійти, але ціни зростуть. Українські дрони на 90% – з китайських деталей. Як на виробників вплине посилення обмежень на експорт з Китаю

Пекін не вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ до України обмежує експорт деталей для дронів. Але у 2025-му ембарго стане жорсткішим, написав Bloomberg. Чи готові до цього українські виробники?

Один із найбільших виробників FPV-дронів Vyriy у листопаді 2024-го першим в Україні виготовив на 100% український дрон. Пускати його в серію поки не планують. «Повністю українська пташка на 2000–3000 грн дорожча, ніж дрон із китайськими деталями», – каже власник компанії Олексій Бабенко. З його словами, оптимальна частка локалізації – 60–70%.

Проте за майже три роки повномасштабної війни дронарі не злізли з голки комплектуючих з Китаю. «Українські дрони на 80–90% складаються з китайських деталей, близько 15% – європейських», – сказав засновник дронової компанії TAF Drones Олександр Яковенко під час технологічної конференції ForbesTech 2024.