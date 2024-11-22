Швеція профінансує виробництво українських дронів за «данським форматом»

Швеція профінансує виробництво українських далекобійних дронів за «данською моделлю», повідомила пресслужба Міноборони. Відповідні домовленості було досягнуло під час візиту міністра оборони Рустема Умєрова до Швеції.

Ключові факти

Домовленості з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном є ще одним кроком до посилення обороноздатності України, який демонструє довіру партнерів до українського військово-промислового потенціалу, повідомив Умєров.

Сторони обговорили плани фінансування допомоги Україні на 2025 рік. Міністр оборони підкреслив, що обидві країни працюють над тим, щоб ця підтримка була ще більшою та відповідала реальним потребам українських захисників і захисниць.

«Окремий фокус – оснащення наших бригад. Фіналізуємо домовленості з нашими нордичними партнерами», – сказав міністр.

Контекст

У квітні цього року Данія першою з країн – партнерів України оголосила про виділення $28,5 млн на купівлю озброєння та військової техніки українських виробників для України. Рішення Данії – перше в межах проєкту Zbroyari: Manufacturing Freedom – глобальної фандрейзингової кампанії, мета якої зібрати $10 млрд на виробництво української зброї в цьому році.

Завдяки «‎данській моделі», яка передбачає пряме фінансування виробників,‎ Україна вже отримала €50 млн. За ці кошти було профінансовано виробництво самохідних артилерійських установок «‎Богдана»‎ для ЗСУ.

Як Україні вдалося переконати Данію закупляти українську зброю, яке озброєння в пріоритеті та які ще країни готові робити так само – читайте тут.

11 листопада стало відомо, що для Сил оборони до кінця року закуплять вироблені в Україні далекобійні дрони, системи ПТРК, ракети й артилерійські установки в межах домовленостей про підтримку Данією українського ОПК на $629 млн.