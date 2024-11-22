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95% компонентів для українських дронів виробляють у Китаї та Європі – засновник TAF Drones Яковенко 

Люба Балашова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

1 хв читання

Українські дрони на 95% складаються з китайських та європейських комплектуючих. Про це сказав засновник дронової компанії TAF Drones Олександр Яковенко під час технологічної конференції ForbesTech.

Ключові факти  

  • Українські дрони складаються на 80–90% із китайських комплектуючих, близько 15% комплектуючих – європейського виробництва, сказав Яковенко. 
  • Він додав, що темпи виробництва дронів в Україні набагато швидші, ніж у країнах НАТО. «Я не впевнений що вони зараз виробляють FPV-дрони. Можливо, їм це і не потрібно – країни НАТО зараз не у війні», – додав засновник TAF Drones
  • Водночас він зазначив, що дорогі технології можуть бути неефективні під час повномасштабної війни, як в Україні.  

Контекст 

У 2024 році на фронт було поставлено 1 млн дронів, 96% із них –українські, казав віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на початку листопада. 

Крім мільйона FPV-дронів, Україна спроможна виробити в 2024-му більш ніж 10 000 ударних дронів середньої дальності та понад 1000 дронів із дальністю за 1000 км, повідомив голова Мінстратегпрому Олександр Камишін у грудні 2023 року. 

На третьому році повномасштабного вторгнення Україні вдалося створити власний аналог популярного серед військових китайського квадрокоптера DJI Mavic. Вітчизняний дрон назвали «Шмавік». Перевага – він більш стійкий до пошкоджень і РЕБ у порівнянні з китайським дроном. «Ключовим було створити не «весільний» дрон, а саме військовий», – каже Forbes його розробник. 

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