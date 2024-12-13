Эмбарго можно обойти, но цены повысятся. Украинские дроны на 90% – из китайских деталей. Как на производителей повлияет усиление ограничений на экспорт из Китая

Пекин не впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ограничивает экспорт деталей для дронов. Но в 2025-м эмбарго станет более жестким, написал Bloomberg. Готовы ли к этому украинские производители?

Один из крупнейших производителей FPV-дронов Vyriy в ноябре 2024-го первым в Украине изготовил на 100% украинский дрон. Пускать его в серию пока не планируют. «Полностью украинская птичка на 2000–3000 грн дороже дрона с китайскими деталями», – говорит владелец компании Алексей Бабенко. По его словам, оптимальная доля локализации – 60–70%.

Однако почти за три года полномасштабной войны дронари не слезли с иглы комплектующих из Китая. «Украинские дроны на 80–90% состоят из китайских деталей, около 15% – европейских», – сказал основатель дроновой компании TAF Drones Александр Яковенко во время технологической конференции ForbesTech 2024.