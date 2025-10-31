Прослухати матеріал
Найбільший український мобільний оператор «Київстар» купує виробника відновлювальної енергії «Санвін 11», дізнався Forbes Ukraine. Власна енергетика потрібна оператору як підстрахування на випадок блекаутів, пояснили в компанії.Що відомо про «Санвін 11»?
23 вересня мобільний оператор «Київстар» подав заявку на придбання енергокомпанії «Санвін 11», ідеться у відповіді Антимонопольного комітету (АМКУ) на запит Forbes Ukraine від 29 жовтня.
Виторг зареєстрованої в Одесі ТОВ «Санвін 11» – 81,8 млн грн у 2024-му, згідно з YouControl. Для індустрії це небагато. Приміром, у найбільшого українського гравця у відновлюваній енергетиці Elementum Energy у 2023-му було 4,1 млрд грн, згідно з рейтингом Forbes.
«У нас є майже пів мільярда доларів готівки в Україні, тому ми продовжимо інвестувати», – казав СЕО Veon (материнського холдингу оператора) Каан Терзіоглу в листопаді 2024-го Reuters. Тоді ж він зазначив, що Veon має деяких кандидатів на купівлю у сфері виробництва та розподілу енергії, включно з сонячною енергетикою.
Навіщо оператору СЕС та чи закінчуються на цьому його амбіції в енергетиці?
