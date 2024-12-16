Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

Одна з найбільших інвестицій в енергетику під час війни. Elementum Energy інвестує €300 млн у вітропарк на заході України. Деталі проєкту від СЕО компанії Рибачук 

Анастасія Дейна
Анастасія Дейна
Forbes

4 хв читання

Гендиректорка Elementum Energy Ольга Рибачук /з особистого архіву

Гендиректорка Elementum Energy Ольга Рибачук Фото з особистого архіву

Американський інвестор Річард Дейтс робить сміливий крок, збільшуючи свій і так немалий портфель активів в Україні на €300 млн, або на 60%. Чому його енергетична компанія Elementum Energy відмовилась від зеленого тарифу і при цьому нарощує прибуток та коли планує завершити будівництво нового вітропарку на 200 МВт? Бліцінтервʼю з СЕО Elementum Energy Ольгою Рибачук

Elementum Energy – найбільший виробник зеленої енергії в Україні. Компанія належить міжнародному фонду VR Capital американця Річарда Дейтса. В Україні компанії належать СЕС і ВЕС зі встановленою потужністю 636 МВт. З 2017-го інвестиції Дейтса в українську енергетику – понад €500 млн.

Elementum Energy 12 грудня анонсувала будівництво вітроелектростанції потужністю 200 МВт з робочою назвою «Вітропарк Західний». Старт будівництва заплановано на кінець 2025 року.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні