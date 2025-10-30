Антимонопольний комітет України (АМКУ) відхилив заявку мобільного оператора «Київстар» на купівлю контрольної частки в компанії GigaCloud. Про це йдеться у відповіді комітету на запит Forbes Ukraine.
Ключові факти
- 3 жовтня 2025 року АМКУ відхилив заявку «Київстару» на купівлю GigaCloud. «Заява не відповідала вимогам положення про порядок розгляду заяв та справ про концентрацію суб’єктів господарювання», – йдеться у відповіді комітету.
- Повторну заявку на купівлю GigaCloud мобільний оператор подав 24 жовтня 2025-го. «Комітет здійснює аналіз документів, доданих до повторної заяви», – йдеться у відповіді АМКУ.
Контекст
19 вересня «Київстар» подав заявку в Антимонопольний комітет на придбання хмарного провайдера GigaCloud. За інформацією видання dev.ua, йдеться про придбання 80% компанії.
У 2023-му материнська компанія «Київстару» Veon зобов’язалась інвестувати $1 млрд в українську економіку за пʼять років. Чи не найбільше компанія спрямувала в M&A: у 2025-му придбала сервіс таксі Uklon і збільшила свою частку в медичному стартапі Helsi. На черзі – купівля сайту для бронювання ліків Tabletki.ua.
GigaCloud – одна з найбільших компаній на ринку, що продає хмарні сервіси бізнесу. Серед її клієнтів – агрохолдинг Kernel, система публічних закупівель Prozorro та київський ЦУМ. Виторг компанії у 2024-му – понад 409 млн грн, згідно з YouControl. Це на 29% більше, ніж у 2023-му.
