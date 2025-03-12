Незалежність від ДТЕК. Цифровізація найбільшого енергохолдингу принесла його донці Modus X майже 2 млрд грн. Як вона хоче збільшити цифру удвічі на зовнішньому ринку

Головний цифровізатор енергохолдингу ДТЕК – дочірня Modus X. Рішення ІТ-компанії на основі штучного інтелекту оптимізують логістику, прогнозують виробництво електроенергії, передбачають поломки на ТЕС тощо. Скільки грошей це економить ДТЕК?

Modus X – одна з небагатьох українських сервісних ІТ-компаній, чий виторг у 2024-му виріс на 30% – до 1,8 млрд грн, за даними YouControl. Modus X – «дочка» енергохолдингу ДТЕК, яка розробляє програмне забезпечення на замовлення. На цього клієнта припадає 82% проєктів Modus X, станом на березень 2025-го.

Для другої за виторгом приватної компанії у рейтингу Forbes Ukraine вона створила інструмент для прогнозування поломок на ТЕС, алгоритм для оптимізації логістики тощо.