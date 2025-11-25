На перехресті інновацій та глобальної конкуренції лінія метро Лісабона Linha Vermelha стає метафорою серця найбільшої щорічної технологічної конференції Європи – Web Summit. Коли місто приймає тисячі підприємців, інженерів і візіонерів, майбутнє технологій формується на наших очах – від зростання ШІ до новітніх тенденцій стартап-культури. Але серед цього вируючого потоку ідей яка ж справжня цінність цього заходу для тих, хто прагне змінити світ? Розповідає керівна партнерка компанії «Арсенал-Страхування» та засновниця стартапу Easy Peasy Insurtech Марина Авдєєва.

Нам потрібна Orienter – червона лінія лісабонського метро Linha Vermelha. Помилитися з пунктом призначення неможливо: строкатий натовп пасажирів – стартаперів, студентів, клерків, скаутів акселераторів і представників VC у помʼятих після літака костюмах – усі виходять з поїзда на перон тут.

Саме тут, біля вод річки Тежу в місті, де вона настільки широка, що здається океаном, стартує Web Summit, найбільша технологічна конференція Європи. Земля мореплавця Васко да Гами вітає сміливих першовідкривачів, і це символічно.

У 20-х років XXI століття крутий характер. Десь далеко рвуться снаряди, вибухають КАБи й народжується MilTech, а тут, у царстві різноколірних каністр для води, що підсвічують сцени Web Summit мов артефакти нового часу, своя битва – за ідеї, інновації та сміливість змінювати світ. Перегони світових технологій тривають.

Паливо перегонів – ШІ

Ніхто вже не сміє назвати штучний інтелект «бульбашкою». Це новий всесвіт, який розгортається у нас на очах. Не знаю, скільки стартапів зі 2725, представлених на саміті цьогоріч, ШІ-driven. Але абсолютно точно, що наступного таких буде 100%.

«Віддай ШІ те, що нудно робити самому!» – кричали стартапи минулоріч. Сьогодні ШІ не про фан, а про дані та гроші. Великі гроші. ШІ – меч, який точать не тільки стартапи, а й корпорації та навіть держави, щоб зіткнутися в глобальній конкуренції.

Головне про ШІ – він не замінить людей. Він просто змусить нас перестрибнути на наступний еволюційний рівень. «Ми не хочемо замінити лікарів, ми хочемо допомогти їм зосередитися на лікуванні дійсно складних хвороб», – сказав СЕО фінського стартапу ŌURA, що розробляє смарткільця для відстеження даних про здоровʼя та сон, Том Хейл.

Учасники Web Summit 2025 фотографують людиноподібного робота на стенді Artificial Superintelligence Alliance, Лісабон, 13 листопада 2025 року. Фото Getty Images

Найпопулярніша сцена – Creative Stage

Знаєте чому? Бо вона найлюдяніша. Тут фаундери згадують про ще один надважливий KPI – весь сенс інновацій не в алгоритмах, а в почуттях людей.

Тут технології перестають бути холодним кодом та стають історіями. Людству потрібні історії, як і тисячі років тому. І технології їх теж уміють розповідати – через візуальні ефекти та доповнений дизайн. Методи оповіді змінюються, а цілі старі як світ – доторкнутися до душі. Як саме? Знаємо тільки ми, люди. ШІ – лише співтворець.

Справжній тренд незмінний – людяність. Навіть у відносинах із ШІ.

Під час третього дня Web Summit 2025 на арені MEO у Лісабоні, Португалія, 13 листопада 2025-го. Фото Getty Images

Web Summit – великий демократ

Прилетів ти лоукостом або приватним джетом – на саміт ти потрапиш або на метро, або Uber викине тебе десь за квартал до локації, далі – пішки, разом з усіма.

Стенди країн, корпорацій і дрібних технологічних компаній існують поряд.

«Invest in Turkey», «Latvia – deeptech atelier», «Work in Finland!», «Poland – center of innovation». Десь там – Україна. А от українців багато – під прапорами інших держав.

Покерувати гоночним болідом теж може кожний. Безкоштовно. На стенді Ferrari, партнером якого є IBM (готова посперечатися, мине час – і власником легендарної «фабрики в Маранелло» стане якийсь стартапчик з їхнього ж акселератора).

Star Startups – Uber, Revolut, Datadog, Gitlab – не прийшли. Навіщо їм це? Тож місця вакантні – бери ноут, каву, запрошуй гостей. Хто справжній стартапер, той скористався.

Навколо цього різноманіття снують медіа, що знімають на професійну камеру або просто на телефон. І нескінченне море людей, від яких несподівано можна отримати навіть… пораду.

Підійшли до нашого стенда британці, кажуть: «Вау, класне рішення, гайз. Куди прямуємо? Головне – не здумайте йти в Європу. Фінансовий ринок – драйвер економіки. Ви думаєте, чому в нас стався Brexit? Не хочемо деградувати, нехай Європа старіє на самоті».

Претендує на інстайт, чи не так?

Pitch is cult, pitch is life!

«Always be pitching!» – написано на футболках скаутів із португальського стартап-хабу Unicorn Factory.

Pitch Stages – найпривабливіше у вебсаміті. Особливий вайб у PITCH Final на Centre Stage.

Може здатися, що ШІ винесе технології на фантазійний рівень, але «польоти в космос» не потрібні. Стартапи-фіналісти розвʼязують прості проблеми – у світі їх величезна кількість. Світу потрібні маркетингові воронки для покращення продажів, освітні платформи десь в Африці, CRM-системи.

Переможець пітчу – португальський стартап Granter зі своїм комплексним вертикальним ШІ-агентом для пошуку та автоматичного отримання грантів. Фаундер стартапу Бернардо виграв чесно – шикарний пітч.

Святий дух конкуренції править не тільки вебсамітом, а й світом.

Гендиректор Granter Бернардо Сейшас та команда стартапу після перемоги у фіналі PITCH на Centre Stage Web Summit 2025, Лісабон, 13 листопада 2025-го. Фото Getty Images

І найголовніше: Web Summit – інʼєкція молодості

Кажуть, пластика в моді. До найкращих хірургів – черги. Та ну. Навіщо це вам? Просто заведіть стартап. І ніколи більше не говоріть: «А ось у наш час…» Ваш час – сьогодні. Зараз. Поряд із молоддю.

Бачите їх? Тих, кому ще вчора ви били по руках, відтягуючи від інтернетів і гаджетів, намагаючись розповісти про шкоду мобільних телефонів? Так ось, вони виросли.

Це покоління сильніше за нас – воно вміє закохувати світ у створені ним речі, вміє на цьому заробляти і не мислить категоріями щомісячної зарплати.

У нашому дитинстві казали: «Багато хочеш – мало отримаєш». У «громадян Галактики» не так: багато хочеш – багато отримаєш.

Спробуйте запросити їх у свій проєкт. Якщо проєкт цікавий, підуть, але готуйтеся поступитися своєю часткою. І не шкодуйте. Вони працюють круто, віртуозно.

Що найсмачніше на саміті? Ні, не інвестиційні раунди. Не повірите – круасани. Теплі, ароматні та абсолютно не технологічні. Це маленька компенсація за те, що спиш по пʼять годин і проходиш 20 000 кроків на день. І часто нам, людству, потрібні саме такі рішення, щоб продовжувати бігти.

Після приїзду хочеться здерти зі стін усі мотивуючі корпоративні картинки і розвісити величезні літери, які складалися б в одне єдине слово – ШВИДКІСТЬ.

Ми звісно помічаємо швидкість змін, і вона нам не здається позамежною. Але це тільки тому, що за всім відомим зі шкільного курсу фізики правилом додавання швидкостей, результуюча швидкість завжди буде меншою за суму її компонентів.

У цьому наш порятунок, шанс не залишитися за бортом і тимчасова фора. Тож купуйте квитки на наступний саміт, доки діють знижки. І не вагайтесь.

Як сказала СЕО OnlyFans Кейлі Блер, невже ви досі вважаєте, що Web Summit тільки для айтівців?