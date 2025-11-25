На перекрестке инноваций и глобальной конкуренции линия метро Лиссабона Linha Vermelha становится метафорой сердца ежегодной технологической конференции Европы – Web Summit. Когда город принимает тысячи предпринимателей, инженеров и визионеров, будущее технологий формируется на наших глазах – от роста ИИ до новейших тенденций стартап-культуры. Но среди этого бурлящего потока идей какова же подлинная ценность этого мероприятия для тех, кто стремится изменить мир? Рассказывает управляющий партнер компании «Арсенал-Страхование» и основательница стартапа Easy Peasy Insurtech Марина Авдеева.

Нам нужна Orienter – красная линия лиссабонского метро Linha Vermelha. Ошибиться с пунктом назначения невозможно: пестрая толпа пассажиров – стартаперов, студентов, клерков, скаутов акселераторов и представителей VC в помятых после самолета костюмах – все выходят из поезда на перрон здесь.

Именно здесь, у вод реки Тежу в городе, где она настолько широка, что кажется океаном, стартует Web Summit, самая крупная технологическая конференция Европы. Земля мореплавателя Васко да Гамы приветствует смелых первооткрывателей, и это символично.

У 20-х годов XXI века крутой нрав. Где-то далеко рвутся снаряды, взрываются авиабомбы и рождается MilTech, а тут, в царстве разноцветных канистр для воды, подсвечивающих сцены Web Summit, как артефакты нового времени, своя битва – за идеи, инновации и смелость менять мир. Гонки мировых технологий продолжаются.

Топливо гонки – ИИ

Никто уже не смеет назвать искусственный интеллект «пузырем». Это новая вселенная, которая разворачивается у нас на глазах. Не знаю, сколько стартапов из 2725, представленных на саммите в этом году, ИИ-driven. Но совершенно точно, что в следующем таковых будет 100%.

«Отдай ИИ то, что скучно делать самому!» – кричали стартапы в прошлом году. Сегодня ИИ не про фан, а про данные и деньги. Большие деньги. ИИ – меч, который точат не только стартапы, но и корпорации и даже государства, чтобы столкнуться в глобальной конкуренции.

Главное об ИИ – он не заменит людей. Он просто заставит нас перепрыгнуть на следующую эволюционную ступень. «Мы не хотим заменить врачей, мы хотим помочь им сосредоточиться на лечении действительно сложных болезней», – сказал СЕО финского стартапа URA, разрабатывающий смарткольца для отслеживания данных о здоровье и сне, Том Хейл.

Участники Web Summit 2025 фотографируют человекообразного робота на стенде Artificial Superintelligence Alliance, Лиссабон, 13 ноября 2025 года. Фото Getty Images

Самая популярная сцена – Creative Stage

Знаете почему? Потому что она самая человечная. Здесь фаундеры вспоминают об еще одном сверхважном KPI – весь смысл инноваций не в алгоритмах, а в чувствах людей.

Здесь технологии перестают быть холодным кодом и становятся историями. Человечеству нужны истории, как и тысячи лет назад. И технологии их тоже умеют рассказывать – через визуальные эффекты и дополненный дизайн. Методы повествования меняются, а цели стары как мир – прикоснуться к душе. Как именно? Знаем только мы, люди. ИИ – всего лишь сотворец.

Настоящий тренд неизменен – человечность. Даже в отношениях с ИИ.

В третий день Web Summit 2025 на арене MEO в Лиссабоне, Португалия, 13 ноября 2025-го. Фото Getty Images

Web Summit – великий демократ

Прилетел ты лоукостом или приватным джетом – на саммит ты попадешь или на метро, ​​или Uber выбросит тебя где-то за квартал до локации, дальше – пешком, вместе со всеми.

Стенды стран, корпораций и мелких технологических компаний существуют рядом.

«Invest in Turkey», «Latvia – deeptech atelier», «Work in Finland!», «Poland – center of innovation». Где-то там – Украина. А вот украинцев много – под флагами других государств.

Поуправлять гоночным болидом тоже может каждый. Бесплатно. На стенде Ferrari, партнером которого является IBM (готова поспорить, пройдет время – и владельцем легендарной «фабрики в Маранелло» станет какой-нибудь стартапчик из их же акселератора).

Star Startups – Uber, Revolut, Datadog, Gitlab – не пришли. Зачем это им? Так что места вакантны – бери ноут, кофе, приглашай гостей. Кто настоящий стартапер, тот воспользовался.

Вокруг этого разнообразия снуют медиа, снимающие на профессиональную камеру или просто на телефон. И бесконечное море людей, от которых неожиданно можно получить даже… совет.

Подошли к нашему стенду британцы, говорят: «Вау, классное решение, гайз. Куда направляемся? Главное – не вздумайте идти в Европу. Финансовый рынок – драйвер экономики. Вы думаете, почему у нас случился Brexit? Не хотим деградировать, пусть Европа стареет в одиночестве».

Претендует на инстайт, не правда ли?

Pitch is cult, pitch is life!

«Always be pitching!» – написано на футболках скаутов из португальского стартап-хаба Unicorn Factory.

Pitch Stages – самое привлекательное в веб-саммите. Особый вайб у PITCH Final на Centre Stage.

Может показаться, что ИИ вынесет технологии на фантазийный уровень, но полеты в космос не нужны. Стартапы-финалисты решают простые проблемы – в мире их множество. Миру нужны маркетинговые воронки для улучшения продаж, образовательные платформы где-то в Африке, CRM-системы.

Победитель питча – португальский стартап Granter со своим комплексным вертикальным ИИ-агентом для поиска и автоматического получения грантов. Фаундер стартапа Бернардо выиграл честно – шикарный питч.

Святой дух конкуренции правит не только веб-саммитом, но и миром.

Гендиректор Granter Бернардо Сейшас и команда стартапа после победы в финале PITCH на Centre Stage Web Summit 2025, Лиссабон, 13 ноября 2025 года. Фото Getty Images

И самое главное: Web Summit – инъекция молодости

Говорят, пластика в моде. К лучшим хирургам – очереди. Да ну. Зачем это вам? Просто заведите стартап. И никогда больше не говорите: «А вот в наше время…» Ваше время сегодня. Сейчас. Наряду с молодежью.

Видите их? Тех, кому еще вчера вы били по рукам, отвлекая от интернетов и гаджетов, пытаясь рассказать о вреде мобильных телефонов? Так вот они выросли.

Это поколение сильнее нас – оно умеет влюблять мир в созданные им вещи, умеет на этом зарабатывать и не мыслит категориями ежемесячной зарплаты.

В нашем детстве говорили: «Много хочешь – мало получишь». У «граждан Галактики» не так: много хочешь – много получишь.

Попытайтесь пригласить их в свой проект. Если проект интересен, пойдут, но готовьтесь поступиться своей долей. И не жалейте. Они работают круто, виртуозно.

Что самое вкусное на саммите? Нет, не инвестиционные раунды. Не поверите – круассаны. Теплые, ароматные и совершенно не технологичные. Это маленькая компенсация за то, что спишь по пять часов и проходишь 20 000 шагов в день. И часто нам, человечеству, нужны именно такие решения, чтобы продолжать бежать.

По приезду хочется содрать со стен все мотивирующие корпоративные картинки и развесить огромные буквы, которые складывались бы в одно слово – СКОРОСТЬ.

Мы, конечно, замечаем скорость перемен, и она нам не кажется запредельной. Но это лишь потому, что, согласно всем известному из школьного курса физики правилу сложения скоростей, финальная скорость всегда будет меньше суммы ее слагаемых.

В этом наше спасение, шанс не остаться за бортом и временная фора. Так что покупайте билеты на следующий саммит, пока действуют скидки. И не сомневайтесь.

Как сказала СЕО OnlyFans Кейли Блэр, неужели вы до сих пор считаете, что Web Summit только для айтишников?