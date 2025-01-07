«Почули й перехрестилися». Міноборони хоче вимірювати ефективність підрозділів ЗСУ за кількістю ворожих втрат, частина військових критикують ідею. Яка альтернатива?

Міноборони хоче створити дашборд із даними про ворожі втрати. За ним формуватиметься так званий рейтинг бойової ефективності командирів. Військові не в захваті від ідеї. На їхню думку, ефективність не можна вимірювати лише за цим показником. Що вони пропонують натомість?

Допис заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко в Х про цифровий рейтинг ефективності командирів ЗСУ за чотири дні зібрав майже пів мільйона переглядів. Це удев’ятеро більше, ніж інший допис посадовиці, опублікований того ж дня.

Міноборони пропонує сформувати дашборд на основі звітів про ураження ворога. За показником ворожих втрат вимірюватимуть результативність підрозділів та бойову ефективність командирів.