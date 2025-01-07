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«Почули й перехрестилися». Міноборони хоче вимірювати ефективність підрозділів ЗСУ за кількістю ворожих втрат, частина військових критикують ідею. Яка альтернатива?

Анастасія Несенюк /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Анастасія Несенюк
Forbes

3 хв читання

Рейтинг ефективності командирів /ілюстрація Ілля Колесник для Forbes Ukraine

План Міноборони створити дашборд для оцінки ефективності командирів ЗСУ викликав хвилю критики з боку військових. Фото ілюстрація Ілля Колесник для Forbes Ukraine

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Міноборони хоче створити дашборд із даними про ворожі втрати. За ним формуватиметься так званий рейтинг бойової ефективності командирів. Військові не в захваті від ідеї. На їхню думку, ефективність не можна вимірювати лише за цим показником. Що вони пропонують натомість?

Допис заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко в Х про цифровий рейтинг ефективності командирів ЗСУ за чотири дні зібрав майже пів мільйона переглядів. Це удев’ятеро більше, ніж інший допис посадовиці, опублікований того ж дня. 

Міноборони пропонує сформувати дашборд на основі звітів про ураження ворога. За показником ворожих втрат вимірюватимуть результативність підрозділів та бойову ефективність командирів.

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