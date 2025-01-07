«Услышали и перекрестились». Минобороны хочет измерять эффективность подразделений ВСУ по количеству вражеских потерь, часть военных критикуют идею. Какая альтернатива?

Минобороны хочет создать дашборд с данными о вражеских потерях. В соответствии с ним будет формироваться так называемый рейтинг боевой эффективности командиров. Военные не в восторге от идеи. По их мнению, эффективность нельзя измерять только по этому показателю. Что они предлагают?

Пост замминистра обороны Екатерины Черногоренко в Х о цифровом рейтинге эффективности командиров ВСУ за четыре дня собрал почти полмиллиона просмотров. Это в девять раз больше, чем другое ее сообщение, опубликованное в тот же день.

Минобороны предлагает сформировать дашборд на основе отчетов о поражении врага. По показателю вражеских потерь будут измеряться результативность подразделений и боевая эффективность командиров.