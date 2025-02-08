Претендент на супер-апп. «Київстар» цікавиться купівлею сервісу бронювання ліків Tabletki.ua. Яку екосистему будує найбільший оператор країни 

«Київстар» націлився на придбання Tabletki.ua, дізнався Forbes Ukraine. Це вже друга потенційна покупка після того, як з корпоративних прав оператора зняли арешт. Яка мета і скільки коштує сервіс?

«Київстар» у листопаді 2024-го подав заявку до Антимонопольного комітету (АМКУ) на купівлю онлайн-сервісу бронювання ліків Tabletki.ua, ідеться у відповіді АМКУ на запит Forbes Ukraine від 31 січня. Тоді Комітет не погодив заявку. На 6 лютого повторного запиту від «Київстар» не надходило.

Tabletki.ua – це сайт і додаток, де можна знайти та забронювати в конкретній аптеці препарати, а після – викупити їх у торговій точці. Сервіс на 10 млн користувачів збудувала родина Муравщиків з партнерами.