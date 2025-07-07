На піку близько 20% працівників Wix були призвані на службу, розповідає президент компанії Нір Зохар. Із 5000 фахівців близько 60% фізично перебувають в Ізраїлі. Компанія з капіталізацією $9 млрд (станом на 2 липня) навчилася давати раду подібним викликами. В інтервʼю Forbes Ukraine Зохар розповів, як Wix адаптувався до війни, що вирізняє ізраїльський менталітет і чому компанія нарощує інвестиції в Україну.

Інвестиції ізраїльської Wix, що допомагає малому бізнесу створювати та керувати вебсайтами, в українські офіси – понад $200 млн з 2013-го, каже Forbes Ukraine президент компанії Нір Зохар, 47. У Києві, Дніпрі та Львові працює близько 600 фахівців компанії. Ще 200 – у польському офісі.

«Чули, що деякі іноземні компанії починають згортатися в Україні, – каже Зохар. – Ми рухаємося в абсолютно протилежному напрямку». У січні компанія відкрила в Україні дизайнерський хаб, куди планують найняти 50 людей. До цього всі ключові дизайн-процеси Wix були зосереджені в Тель-Авіві.