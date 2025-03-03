«Визначатиме тенденції». Український ІТ-бізнес виходить на ринки Перської затоки. Чого досягли Intellias, Sigma Software, Zone3000 та IdeaSoft

Українські сервісні ІТ-компанії, що розробляють програмне забезпечення на замовлення, нарощують експансію в Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) та Саудівську Аравію. Причина – стрімкий розвиток ринку та вільні ніші. Що вони виграють від експансії?

IT-компанія Zone3000 на понад 2200 фахівців готується до виходу на ринок Саудівської Аравії. «Сім років тому це була закрита мусульманська країна, – каже маркетинг-директорка Ірина Смирнова. – Тепер країна намагається рівнятися з ОАЕ».

Експансію українських IT-компаній, що розробляють софт на замовлення, у регіон Перської затоки прискорило повномасштабне вторгнення. Політика великих європейських та американських компаній часто не дозволяє віддавати розробку в країни, де йде війна. Тому експортний виторг українського IT упав за три роки на 6,5%, до $6,5 млрд.