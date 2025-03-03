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«Визначатиме тенденції». Український ІТ-бізнес виходить на ринки Перської затоки. Чого досягли Intellias, Sigma Software, Zone3000 та IdeaSoft

Анастасія Несенюк
Анастасія Несенюк
Forbes

3 хв читання

експансія в Саудівську Аравію і ОАЕ /Getty Images

Витрати на ІТ у регіоні Близького Сходу та Північної Африки у 2025-му становитимуть понад $230 млрд – на 7% більше, ніж у 2024-му, свідчать дані Gartner. Фото Getty Images

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Українські сервісні ІТ-компанії, що розробляють програмне забезпечення на замовлення, нарощують експансію в Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) та Саудівську Аравію. Причина – стрімкий розвиток ринку та вільні ніші. Що вони виграють від експансії?

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IT-компанія Zone3000 на понад 2200 фахівців готується до виходу на ринок Саудівської Аравії. «Сім років тому це була закрита мусульманська країна, – каже маркетинг-директорка Ірина Смирнова. – Тепер країна намагається рівнятися з ОАЕ». 

Експансію українських IT-компаній, що розробляють софт на замовлення, у регіон Перської затоки прискорило повномасштабне вторгнення. Політика великих європейських та американських компаній часто не дозволяє віддавати розробку в країни, де йде війна. Тому експортний виторг українського IT упав за три роки на 6,5%, до $6,5 млрд.     

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