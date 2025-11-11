Серійний підприємець Вадим Роговський залучив інвестиції від скаутської програми фонду Andreessen Horowitz та інвесторів у Slack на свого ШІ-асистента Eve. Сервіс допомагає маленьким компаніям у В2В-сфері автоматизувати 80% повторюваних завдань. На створення Eve підприємця надихнули компанії запущеного ним холдингу Rebel Capital. Як він розвиває новий проєкт? Інтервʼю

Після року в stealth-режимі (період, коли стартап розробляє продукт у суворій таємниці) український стартап Eve залучив $2 млн інвестицій. Це ШІ-асистент для малого бізнесу, який працює між поштою та CRM. Сервіс підключається до пошти та аналізує клієнтів компанії, ціни, структуру продажів. Eve одразу показує ліди, які компанія пропустила або забула, дає користувачу дашборд із поточними лідами та рекомендаціями для їх закриття. Компанія фокусуватиметься на ринку США.

Про інвестицію Forbes Ukraine повідомив засновник проєкту – фаундер ШІ-стартапу 3DLook з оцінкою $50–70 млн і партнер одного з найактивніших українських венчурних фондів Geek Ventures Вадим Роговський, 36. «Мій основний фокус зараз – Eve», – каже він, додаючи, що назвав проєкт на честь доньки.