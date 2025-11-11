Серийный предприниматель Вадим Роговский привлек инвестиции от скаутской программы фонда Andreessen Horowitz и инвесторов в Slack на своего ИИ-ассистента Eve. Сервис помогает маленьким компаниям в сфере В2В автоматизировать 80% повторяющихся задач. На создание Eve предпринимателя вдохновили компании запущенного им холдинга Rebel Capital. Как он развивает новый проект? Интервью

После года в stealth-режиме (период, когда стартап разрабатывает продукт в строгом секрете) украинский стартап Eve привлек $2 млн инвестиций. Это ИИ-ассистент для малого бизнеса, который работает между почтой и CRM. Сервис подключается к почте и анализирует клиентов компании, цены, структуру продаж. Eve сразу показывает лиды, которые компания пропустила или забыла, дает пользователю дашборд с текущими лидами и рекомендациями по их закрытию. Компания будет фокусироваться на рынке США.

Об инвестиции Forbes Ukraine сообщил основатель проекта – фаундер ИИ-стартапа 3DLook с оценкой $50–70 млн и партнер одного из самых активных украинских венчурных фондов Geek Ventures Вадим Роговский, 36. «Мой основной фокус сейчас – Eve», – говорит он, добавляя, что назвал проект в честь дочки.