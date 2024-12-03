«Конкуруємо за вільний час та емоції людей». За якими правилами менеджменту в Україні зростає аналог Disney? Інтервʼю із СЕО Film.ua Вікторією Ярмощук

Власники Film.ua побудували найуспішніше у країні кіновиробництво. Як заробляє їхній бізнес під час повномасштабної російської агресії, розповідає СЕО Film.ua Вікторія Ярмощук

Цей матеріал – частина спецвипуску журналу Forbes Ukraine «Хто є хто в українському бізнесі»: «портрети» 303 СЕО провідних компаній України у 33 галузях економіки, або ґрунтовний путівник українським світом лідерів бізнесу.

«Ми конкуруємо за вільний час та емоції людей», – каже СЕО Film.ua Вікторія Ярмощук, 44. Після 24 лютого кінематограф втратив основне джерело доходу – держфінансування, проте група, що належить Сергію Созановському, Ірині Костюк і Сергію Коннову, знає, як не втрачати доходи, навіть коли світ летить шкереберть.