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«Конкуруємо за вільний час та емоції людей». За якими правилами менеджменту в Україні зростає аналог Disney? Інтервʼю із СЕО Film.ua Вікторією Ярмощук

Роман Бондар
Роман Бондар
Контриб’ютор Forbes
Марина Тупчієнко
Марина Тупчієнко
Forbes

8 хв читання

Вікторія Ярмощук, СЕО Film.ua /надано пресслужбою

Вікторія Ярмощук, СЕО Film.ua Фото надано пресслужбою

Власники Film.ua побудували найуспішніше у країні кіновиробництво. Як заробляє їхній бізнес під час повномасштабної російської агресії, розповідає СЕО Film.ua Вікторія Ярмощук

⚡️ Хто, на вашу думку, заслуговує на звання «Підприємець року 2024»? Дізнайтесь більше про кожного з кандидатів та проголосуйте за посиланням. Ваш голос визначить переможця номінації «Вибір аудиторії».

Цей матеріал – частина спецвипуску журналу Forbes Ukraine «Хто є хто в українському бізнесі»: «портрети» 303 СЕО провідних компаній України у 33 галузях економіки, або ґрунтовний путівник українським світом лідерів бізнесу.

«Ми конкуруємо за вільний час та емоції людей», – каже СЕО Film.ua Вікторія Ярмощук, 44. Після 24 лютого кінематограф втратив основне джерело доходу – держфінансування, проте група, що належить Сергію Созановському, Ірині Костюк і Сергію Коннову, знає, як не втрачати доходи, навіть коли світ летить шкереберть.

Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору. У вас інша думка? Пишіть нашій редакторці Тетяні Павлушенко – [email protected]

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