Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Лидерство
Дата

Forbes Digital

«Конкурируем за свободное время и эмоции людей». По каким правилам менеджмента в Украине растет аналог Disney? Интервью с СЕО Film.ua Викторией Ярмощук

Роман Бондарь
Роман Бондарь
Контрибьютор Forbes
Марина Тупчиенко
Марина Тупчиенко
Forbes

8 хв читання

Вікторія Ярмощук, СЕО Film.ua /предоставлено пресс-службой

Виктория Ярмощук, СЕО Film.ua Фото предоставлено пресс-службой

Владельцы Film.ua построили самое удачное в стране кинопроизводство. Как зарабатывает бизнес во время полномасштабной российской агрессии, рассказывает СЕО Film.ua Виктория Ярмощук

⚡️ Хто, на вашу думку, заслуговує на звання «Підприємець року 2024»? Дізнайтесь більше про кожного з кандидатів та проголосуйте за посиланням. Ваш голос визначить переможця номінації «Вибір аудиторії».

Этот материал – часть спецвыпуска журнала Forbes Ukraine «Кто есть кто в украинском бизнесе»: «портреты» 303 СЕО ведущих компаний Украины в 33 отраслях экономики, или основательный путеводитель по украинскому миру лидеров бизнеса.

«Мы конкурируем за свободное время и эмоции людей», – говорит СЕО Film.ua Виктория Ярмощук, 44. После 24 февраля кинематограф потерял основной источник дохода – госфинансирование, однако группа, принадлежащая Сергею Созановскому, Ирине Костюк и Сергею Коннову, знает, как не терять доходы, даже когда мир летит кувырком.

Контрибьюторы сотрудничают с Forbes на внештатной основе. Их тексты отражают личную точку зрения. У вас другое мнение? Пишите нашей редакторе Татьяне Павлушенко – [email protected]

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине