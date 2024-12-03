«Конкурируем за свободное время и эмоции людей». По каким правилам менеджмента в Украине растет аналог Disney? Интервью с СЕО Film.ua Викторией Ярмощук

Владельцы Film.ua построили самое удачное в стране кинопроизводство. Как зарабатывает бизнес во время полномасштабной российской агрессии, рассказывает СЕО Film.ua Виктория Ярмощук

Этот материал – часть спецвыпуска журнала Forbes Ukraine «Кто есть кто в украинском бизнесе»: «портреты» 303 СЕО ведущих компаний Украины в 33 отраслях экономики, или основательный путеводитель по украинскому миру лидеров бизнеса.

«Мы конкурируем за свободное время и эмоции людей», – говорит СЕО Film.ua Виктория Ярмощук, 44. После 24 февраля кинематограф потерял основной источник дохода – госфинансирование, однако группа, принадлежащая Сергею Созановскому, Ирине Костюк и Сергею Коннову, знает, как не терять доходы, даже когда мир летит кувырком.