«Мрія без дії – це галюцинація». Стратегія, конкуренція з Китаєм та книги для бізнесу. Розмова засновників «Аврори» з чотирма молодими підприємцями

Яких помилок не варто припускатися на шляху до вищої ліги бізнесу? «Підприємці року – 2024» Лев Жиденко і Тарас Панасенко діляться набутим досвідом із засновниками перспективних малих та середніх компаній зі списку Forbes NEXT 250.

Засновники «Аврори», другої за розміром роздрібної мережі в Україні, вибороли звання «Підприємці року – 2024». Лев Жиденко, 45, і Тарас Панасенко, 37, створили найдинамічнішого ритейлера країни. У 2024 році мережа dollar store «Аврора» розширилася на 324 магазини в Україні і 31 у Румунії – це 1615 магазинів, які відкриваються що 14 годин.

Виторг зріс майже на 60%, більш як до 41 млрд грн. Компанія створила 3000 нових робочих місць і налічує 15 000 співробітників.