«Не верим в катастрофический сценарий, но ведем себя осторожно». Томаш Фиала о $60 млн потерь и желании обрести полную энергоавтономность. Интервью для спецпроекта Forbes Ukraine «Кто есть кто в украинском бизнесе»

На третий год войны Томаш Фиала, 50, еще с большим азартом погружается в любимое дело: готовит новые сделки, строит склады и жилые комплексы. Как военный кризис изменил взгляды на бизнес основателя и СЕО инвесткомпании Dragon Capital
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«За последние два года инвестируем $20–30 млн в год», – говорил основатель и СЕО инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала в июне на конференции Forbes Ukraine «Деньги для Победы». Это в несколько раз меньше, чем группа привыкла инвестировать в довоенные годы. Самая свежая сделка – покупка киевского «Караван Outlet» у DCH Александра Ярославского – возвращает Dragon Capital на довоенный инвестиционный трек.
Однако Фиала предпочитает не раздувать портфель недвижимости – более чем за два с половиной года группа продала не менее четырех объектов: два бизнес-центра в Киеве и два складских комплекса в Киевской области.
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