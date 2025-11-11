У травні 2025-го після 64 років на чолі Berkshire Hathaway інвестор Воррен Баффет , 95, оголосив про те, що залишає посаду CEO конгломерату. Очолити свою імперію, вартістю понад $1,1 трлн, «оракул з Омахи» довірив віцепрезиденту Berkshire, Грегу Абелю, 63. 10 листопада на сайті Berkshire Hathaway був опублікований прощальний лист-коментар Баффета до своїх колег-акціонерів. Він заявив, що «йде в тінь» – завершує публічну діяльність як головний виконавчий директор Berkshire Hathaway і припиняє писати свої щорічні листи акціонерам. Forbes Ukraine переклав останнє послання одного з найуспішніших та найбагатших інвесторів США.

Я більше не буду писати щорічний звіт Berkshire і без кінця виступати на щорічних зборах. Як би сказали британці, я «йду в тінь».

Таким чином.

Грег Абель стане керівником Berkshire Hathaway наприкінці 2025 року. Він чудовий менеджер, невтомний працівник і чесний комунікатор. Побажайте йому тривалого перебування на посаді.

Я продовжуватиму говорити з вами та моїми дітьми про Berkshire через моє щорічне послання на День Подяки.

Індивідуальні акціонери Berkshire – це дуже особлива група, яка надзвичайно щедро ділиться своїми прибутками з менш щасливими людьми. Мені подобається можливість залишатися з вами на звʼязку.

Дозвольте мені цього року спочатку трохи пригадати минуле. Після цього я обговорю плани щодо розподілу моїх акцій Berkshire. Наостанок я висловлю кілька спостережень щодо бізнесу та особистого життя.

Чарівний інгредієнт

З наближенням Дня подяки я відчуваю вдячність і здивування від того, що мені пощастило дожити до 95 років. Коли я був молодим, такий результат не виглядав імовірним. У молодості я ледь не помер.

Це був 1938 рік, і лікарні в місті Омаха тоді сприймалися його жителями як католицькі чи протестантські, що здавалося природним поділом на той час.

Наш сімейний лікар, Гарлі Хотц, був привітним католиком, який приходив до нас додому з чорною сумкою. Він називав мене Скіппером і ніколи не брав багато грошей за свої візити. Коли в 1938 році я відчув сильний біль у животі, лікар Хотц прийшов до нас і, трохи обстеживши мене, сказав, що до ранку я одужаю.

Потім він пішов додому, повечеряв і трохи пограв у бридж. Однак лікар Хотц не міг викинути з голови мої дещо дивні симптоми, і пізніше того вечора він відправив мене до лікарні Святої Катерини для проведення екстреної апендектомії.

Протягом наступних трьох тижнів я відчував себе ніби в монастирі і почав насолоджуватися своїм новим «подіумом». Я любив розмовляти – так, навіть тоді – і монахині мене прийняли.

На додачу до всього, пані Мадсен, моя вчителька третього класу, попросила 30 моїх однокласників написати мені листа. Я, мабуть, викинув листи від хлопців, але читав і перечитував листи від дівчат; госпіталізація мала свої переваги.

Найяскравішою подією мого одужання – яке насправді було досить непевним протягом першого тижня – був подарунок від моєї чудової тітки Еді. Вона принесла мені набір для зняття відбитків пальців, який виглядав як професійний. І я негайно взяв відбитки пальців у всіх монахинь, які мене лікували. (Я, мабуть, був першою протестантською дитиною, яку вони бачили в лікарні Святої Катерини, і вони не знали, чого від мене очікувати).

Моя теорія – звісно, абсолютно божевільна – полягала в тому, що колись одна з сестер піде «не туди», і ФБР виявить, що вони забули взяти відбитки пальців у монахинь. ФБР і його директор, Дж. Едгар Гувер, стали кумирами американців у 1930 роках. Я уявляв, як сам Гувер приїжджає в Омаху, щоб перевірити мою неоціненну колекцію. Далі я фантазував, що ми разом швидко знайдемо і затримаємо ту блудну сестру. Національна слава здавалась неминучою.

Звичайно, моя фантазія так і не збулася. Але, як не дивно, через кілька років стало зрозуміло, що я мав би взяти відбитки пальців у самого Гувер, який потрапив у немилість через зловживання службовим становищем.

Ось такою була Омаха в 1930-х, коли я та мої друзі мріяли про санки, велосипед, бейсбольну рукавичку та електричний потяг. Тепер погляньмо на кількох інших дітей з того часу, які виросли зовсім поруч і значно вплинули на моє життя, хоча я довго не знав про них.

Почну з Чарлі Мангера, мого найкращого друга протягом 64 років. У 1930-х він жив за квартал від будинку, який я купив і в якому мешкаю з 1958 року.

В дитинстві ми ледь не стали друзями. Чарлі, на понад шість років старший за мене, працював влітку 1940 року в продуктовому магазині мого діда, заробляючи $2 за 10 годин роботи. (Економність глибоко вкорінена в родині Баффетів.) Наступного року я працював у тому ж магазині, але так і не перетнувся з ним. Ми зустрілися у 1959 році, коли йому було 35 років, а мені – 28.

Після служби у Другій світовій війні Чарлі закінчив Гарвардський університет, а потім назавжди переїхав до Каліфорнії. Однак Чарлі завжди говорив про свої ранні роки в Омасі як про важливі. Понад 60 років Чарлі мав величезний вплив на моє життя і не міг бути кращим учителем і «старшим братом», яким він був. У нас були розбіжності, але ми ніколи не сварилися. «Я ж тобі казав» не було у його словнику.

У 1958 році я купив свій перший і єдиний будинок. Звичайно, він був в Омасі, розташований приблизно у 3 км від місця, де я виріс (у загальному сенсі), менш ніж у двох кварталах від моїх тестів, приблизно в шести кварталах від продуктового магазину Buffett і за сім хвилин їзди від офісної будівлі, де я працював протягом 64 років.

Генеральний директор Berkshire Hathaway Воррен Баффет (л) та віцепрезидент Чарлі Мангер на щорічних зборах акціонерів 2019 року в Омахі, штат Небраска, 3 травня 2019 року. Фото Getty Images

Перейдемо до іншого жителя Омахи, Стена Ліпсі. Стен продав газету-тижневик Omaha Sun Newspapers компанії Berkshire в 1968 році, а через десять років на моє прохання переїхав до Баффало на моє прохання. Газета Buffalo Evening News, яка належала дочірній компанії Berkshire, тоді вела боротьбу на виживання зі своїм ранковим конкурентом, який видавав єдину недільну газету в Баффало. І ми програвали.

Згодом Стен створив наш новий недільний продукт, і протягом кількох років наша газета – яка раніше зазнавала великих фінансових втрат – приносила понад 100% річного виторгу на наші інвестиції в розмірі $33 млн. Це були важливі гроші для Berkshire на початку 1980-х.

Стен виріс за пʼять кварталів від мого будинку. Одним із його сусідів був Волтер Скотт-молодший. Волтер, як ви памʼятаєте, привів MidAmerican Energy до Berkshire в 1999 році. Він також був шанованим директором Berkshire до своєї смерті у 2021 році й дуже близьким другом. Волтер був лідером благодійності в Небрасці протягом десятиліть, і як Омаха, так і весь штат носять його відбиток.

Волтер навчався в середній школі Бенсона, куди я також мав вступити, але у 1942 році мій батько здивував усіх, перемігши на виборах до Конгресу чотириразового чинного депутата. Життя сповнене сюрпризів.

Зачекайте, це ще не все.

У 1959 році Дон Кіоу та його молода сімʼя жили в будинку, розташованому навпроти мого будинку і приблизно в 100 м від місця, де жила сімʼя Мунгерів. Дон тоді був продавцем кави, але йому судилося стати президентом Coca-Cola, а також відданим директором Berkshire.

Коли я познайомився з Доном, він заробляв $12 000 на рік. Він та його дружина Мікі виховували пʼятьох дітей, які всі мали навчатися в католицьких школах (з оплатою за навчання).

Наші сімʼї швидко подружилися. Дон був родом з ферми на північному заході Айови й закінчив Крейтонський університет в Омасі. Рано одружився з Мікі, дівчиною з Омахи. Після приєднання до Coca-Cola, Дон став легендарною постаттю у всьому світі.

У 1985 році, коли Дон був президентом Coke, компанія випустила на ринок свою невдалу New Coke. Дон виголосив знамениту промову, в якій перепросив перед громадськістю і повернув «стару» Coke. Ця зміна думки відбулася після того, як Дон пояснив, що вхідна пошта, адресована «Верховному ідіоту», негайно доставлялася на його стіл.

Його промова про «відмову» є класичною і її можна переглянути на YouTube. Він радісно визнав, що насправді продукт Coca-Cola належить громадськості, а не компанії. Після цього продажі різко зросли.

Ви можете подивитися чудове інтервʼю з Доном на сайті CharlieRose.com. (Том Мерфі та Кей Грем також мають кілька чудових інтервʼю.) Як і Чарлі Мангер, Дон назавжди залишився хлопцем із Середнього Заходу, ентузіастом, дружнім і справжнім американцем.

Нарешті, Аджит Джейн, який народився і виріс в Індії, а також Грег Абель, наш майбутній канадський генеральний директор, прожили в Омасі протягом декількох років в кінці XX століття. Дійсно, в 1990-х Грег жив лише за кілька кварталів від мене на Фарнам-стріт, хоча ми тоді ніколи не зустрічалися.

Чи може бути, що у воді Омахи є якийсь чарівний інгредієнт?

Воррен Баффет та Чарлі Мангер на проекторах під час зборів акціонерів Berkshire Hathaway Inc. в Омахі, штат Небраска, США, 2 травня 2015 р. Фото Getty Images

Пані Удача

Я прожив декілька років свого підліткового періоду у Вашингтоні, округ Колумбія (коли мій батько був членом Конгресу), а в 1954 році влаштувався на роботу, яку вважав постійною, на Манхеттені. Там мене чудово прийняли Бен Грем і Джеррі Ньюман, і я знайшов багато друзів на все життя.

Нью-Йорк мав унікальні переваги, та й досі має. Проте у 1956 році, лише через півтора року, я повернувся до Омахи, щоб більше ніколи не блукати іншими містами.

Мої троє дітей, а також кілька онуків, виросли в Омасі. Мої діти завжди відвідували державні школи. Закінчили ту саму середню школу, в якій навчалися мій батько (випуск 1921 року), моя перша дружина Сьюзі (випуск 1950 року), а також Чарлі, Стен Ліпсі, Ірв і Рон Блумкін, які відіграли ключову роль у розвитку Nebraska Furniture Mart, і Джек Рінгвалт (випуск 1923 року), який заснував National Indemnity і продав її Berkshire в 1967 році, де вона стала основою, на якій була побудована наша величезна компанія зі страхування майна та нерухомості.

У США є багато чудових компаній, шкіл, медичних закладів, і кожна з них безумовно має свої переваги, а також талановитих спеціалістів. Але я вважаю себе дуже щасливим, що мені пощастило знайти багатьох друзів на все життя, зустріти обох своїх дружин, отримати чудовий старт в освіті в державних школах, познайомитися з багатьма цікавими та привітними дорослими жителями Омахи, коли я був ще дуже молодим, і знайти багато різних друзів у Національній гвардії Небраски.

Коротко кажучи, Небраска була моїм домом.

Згадуючи минуле, я відчуваю, що і Berkshire, і я досягли більшого успіху завдяки нашій базі в Омасі, ніж якби я проживав деінде. Центр США був дуже хорошим місцем для народження, виховання дітей і побудови бізнесу. Завдяки дурній удачі, я витягнув надзвичайно довгу соломинку при народженні.

Тепер перейдемо до мого похилого віку. Мої гени не були особливо корисними – рекорд довголіття в родині (звичайно, сімейні записи стають нечіткими, коли ви рухаєтеся у зворотному напрямку) був 92 роки, поки я не зʼявився.

Але у мене були мудрі, доброзичливі та віддані лікарі в Омасі, починаючи з Харлі Хотца й аж до сьогоднішнього дня. Принаймні тричі моє життя рятували лікарі, які працювали за кілька миль від мого дому. (Однак я відмовився від зняття відбитків пальців медсестрам. У 95 років можна дозволити собі багато дивних вчинків… але є межі.)

Тим, хто доживає до похилого віку, потрібна величезна доза удачі, щоб щодня уникати бананових шкірок, природних катастроф, пʼяних або неуважних водіїв, ударів блискавки та іншого.

Але пані Удача мінлива – іншого слова не підібрати – надзвичайно несправедлива. У багатьох випадках наші лідери та багатії отримали набагато більше, ніж їм належало за законом справедливості, про що вони, зазвичай, воліють не згадувати.

Спадкоємці династій досягли фінансової незалежності на все життя в той момент, коли вони зʼявилися на світ, тоді як інші опинилися в пеклі на початку свого життя або, що ще гірше, з фізичними або психічними вадами, які позбавляють їх того, що я вважаю само собою зрозумілим. У багатьох густонаселених частинах світу я, ймовірно, мав би жалюгідне життя, а мої сестри мали б ще гірше.

Я народився в 1930 році здоровим, досить розумним, білим, чоловіком і в Америці. Вау! Дякую тобі, пані Удача. Мої сестри мали такий самий інтелект і кращі риси характеру, ніж я, але зіткнулися з зовсім іншими перспективами.

Пані Удача продовжувала відвідувати мене протягом більшої частини мого життя, але у неї є кращі справи, ніж працювати з людьми, яким за 90. Удача має свої межі.

Навпаки, Батько Час вважає мене цікавішим з віком. І він є непереможним; для нього всі в кінцевому підсумку опиняються в його таблиці результатів як «переможці». Коли рівновага, зір, слух і памʼять постійно погіршуються, ви розумієте, що Батько Час вже поруч.

Я пізно став старим – початок старіння у всіх різний – але коли воно настає, його не можна заперечувати.

На мій подив, я загалом почуваюся добре. Хоча я рухаюся повільно і читаю з дедалі більшими труднощами, я пʼять днів на тиждень перебуваю в офісі, де працюю з чудовими людьми. Іноді я отримую корисну інформацію або мені надходить пропозиція, яку ми інакше могли б не отримати. Через розмір Berkshire та ринкові рівні, ідей небагато – але вони є.

Однак моє несподіване довголіття має неминучі наслідки, які мають особливе значення для моєї сімʼї та досягнення моїх благодійних цілей.

Розгляньмо їх.

Говард Баффет, 70, середній син найуспішнішого інвестора світу Воррена Баффета, під час візиту в Україну у січні 2023-го. Фото Фото з особистого архіву Говарда Баффета

«Медовий місяць» не триватиме вічно

Мої діти вже досягли пенсійного віку, їм 72, 70 і 67 років. Було б помилкою сподіватися, що всі троє, які зараз у найкращому віці в багатьох відношеннях, матимуть таке ж щастя, як я, щодо уповільненого старіння. Щоб підвищити ймовірність того, що вони розпоряджатимуться всім моїм майновим спадком до того, як їх замінять інші довірені особи, я повинен прискорити темпи надання довічних дарунків їхнім трьом фондам.

Мої діти зараз у розквіті сил, що стосується досвіду та мудрості, але ще не вступили в літній вік. Цей «медовий місяць» не триватиме вічно.

На щастя, відкоригувати шлях легко. Однак є ще один додатковий фактор, який слід врахувати: я хотів би зберегти значну кількість акцій «А», доки акціонери Berkshire не відчують до Грега таку ж довіру, якою Чарлі і я користувалися протягом тривалого часу. Цей рівень довіри не повинен зайняти багато часу. Мої діти вже на 100% підтримують Грега, як і директори Berkshire.

Всі троє дітей тепер мають достатню зрілість, розум, енергію та інтуїцію, щоб розпоряджатися великим статком. Вони також матимуть перевагу, оскільки будуть жити після моєї смерті та, якщо буде потрібно, зможуть приймати рішення, як передбачувані, так і відповідні до федеральної податкової політики чи інших подій, що впливають на благодійність.

Їм, можливо, доведеться пристосовуватися до світу, що значно змінюється навколо них. Управління з могили не має великого успіху, і я ніколи не відчував бажання це робити.

На щастя, всі троє дітей отримали переважну частину генів від своєї матері. З плином десятиліть я також став кращим прикладом для розвитку їхнього мислення та поведінки. Однак я ніколи не досягну рівності з їхньою матірʼю.

Мої діти мають трьох заступників на випадок передчасної смерті або інвалідності. Заступники не мають ніякого статусу і не повʼязані з конкретною дитиною. Всі троє є унікальними й мудрими людьми. У них немає суперечливих мотивів.

Я запевнив своїх дітей, що їм не потрібно творити чудеса і не потрібно боятися невдач чи розчарувань. Вони неминучі, і я маю в цьому свій досвід. Їм просто потрібно дещо поліпшити те, що зазвичай досягається за допомогою державних заходів та/або приватної благодійності, визнаючи, що ці інші методи розподілу багатства також мають свої недоліки.

На початку я розмірковував над різними великими благодійними планами. Хоча я був впертим, ці плани не виявилися здійсненними. Протягом багатьох років я також спостерігав за непродуманими розподілами багатства з боку політичних діячів, династичних виборів і, так, некомпетентних або дивакуватих благодійників.

Якщо мої діти просто будуть добре виконувати свою роботу, вони можуть бути впевнені, що їхня мати і я будемо задоволені. Вони мають хороший інстинкт, і кожен з них має багаторічний досвід роботи з дуже невеликими сумами, які поступово зросли до понад $500 млн на рік.

Всі троє люблять працювати по багато годин, щоб допомагати іншим, кожен по-своєму.

Грег Абель, тоді головний виконавчий директор Berkshire Hathaway Energy Co. (ц), спілкується з учасниками щорічних зборів Berkshire Hathaway Inc. в Омасі, 6 травня 2017 року. Фото Getty Images

Директори повинні бути пильними та висловлювати свою думку

Прискорення передачі моїх заповітів фондам моїх дітей жодним чином не відображає будь-які зміни в моїх поглядах щодо перспектив Berkshire. Грег Абель більш ніж виправдав високі очікування, які я покладав на нього, коли вперше подумав, що він повинен стати наступним генеральним директором Berkshire.

Він розуміє багато наших бізнесів і штат набагато краще, ніж я зараз, й дуже швидко вчиться в питаннях, які багато генеральних директорів навіть не розглядають.

Я не можу назвати жодного генерального директора, консультанта з управління, науковця, члена уряду – кого завгодно – якого я б вибрав замість Грега для управління вашими та моїми заощадженнями.

Наприклад, Грег набагато краще розуміє як потенціал зростання, так і небезпеки нашого бізнесу з майнового та особистого страхування, ніж багато досвідчених керівників у цій галузі. Я сподіваюся, що його здоровʼя залишатиметься хорошим протягом кількох десятиліть. З невеликою долею везіння, Berkshire знадобиться лише пʼять або шість генеральних директорів протягом наступного століття. Особливо слід уникати тих, чиєю метою є вийти на пенсію в 65 років, стати багатим або заснувати династію.

Неприємна реальність: іноді чудовий і відданий генеральний директор материнської або дочірньої компанії страждає від деменції, хвороби Альцгеймера або іншої виснажливої й тривалої хвороби.

Чарлі та я кілька разів зіштовхувалися з цією проблемою, але не вжили жодних заходів. Ця помилка може стати величезною проблемою. Рада директорів повинна бути пильною щодо такої можливості на рівні генерального директора, а генеральний директор повинен бути пильним щодо такої можливості у дочірніх компаніях.

Це легше сказати, ніж зробити; я міг би навести кілька прикладів з минулого досвіду великих компаній. Директори повинні бути пильними та висловлювати свою думку – це все, що я можу порадити.

Протягом мого життя реформатори намагалися поставити генеральних директорів у незручне становище, вимагаючи розкриття інформації про винагороду керівника в порівнянні з тим, що отримував середній працівник. Звіти про голосування швидко розрослися до понад 100 сторінок у порівнянні з 20 або менше раніше.

Але добрі наміри не спрацювали; навпаки, вони мали зворотний ефект. Згідно з більшістю моїх спостережень, генеральний директор компанії «А» дивився на свого конкурента з компанії «Б» і тонко давав зрозуміти своєму правлінню, що він повинен отримувати більше. Звичайно, він також підвищував зарплату директорів і ретельно підбирав членів комітету з питань винагороди. Нові правила викликали заздрість, а не розсудливість.

Цей процес набув власного значення. Те, що часто турбує заможних генеральних директорів – адже вони також люди – це те, що інші генеральні директори стають ще багатшими. Заздрість і жадібність йдуть рука в руку. І який консультант коли-небудь рекомендував серйозно скоротити винагороду генерального директора або виплати раді директорів?

Розмір Berkshire має свої мінуси, але менше шансів на руйнівну катастрофу

В цілому, перспективи бізнесу Berkshire дещо кращі за середні, на відміну від декількох невеликих і не повʼязаних між собою компаній. Однак через 10-20 років зʼявиться багато компаній, які досягнуть більшого успіху, ніж Berkshire; наш розмір має свої мінуси.

Berkshire має менше шансів на руйнівну катастрофу, ніж будь-який інший бізнес, який я знаю. Крім того, Berkshire має більш свідоме ставлення до акціонерів керівництво та правління, ніж майже будь-яка інша компанія, з якою я знайомий (а я бачив багато).

Нарешті, Berkshire завжди буде управлятися таким чином, щоб її існування було активом для США, і уникатиме діяльності, яка могла б призвести до того, що вона стане жебраком.

З часом наші менеджери повинні стати досить заможними – вони мають важливі обовʼязки – але не мають бажання створити династію або продемонструвати своє багатство.

Ціна наших акцій буде коливатися, іноді падаючи на 50% або близько того, як це сталося три рази за 60 років під керівництвом чинного менеджменту. Не впадайте у відчай; Америка відновиться, і так само акції Berkshire.

Родина Баффетів під час щорічних зборів акціонерів Berkshire Hathaway. Фото Getty Images

Кілька завершальних думок

Можливо, це егоїстичне спостереження. Я радий сказати, що відчуваю себе краще у другій половині свого життя, ніж у першій. Моя порада: не картайте себе за минулі помилки – винесіть з них хоча б невеликий урок і рухайтеся далі. Ніколи не пізно вдосконалюватися. Знайдіть собі гідних героїв і наслідуйте їх.

Почніть з Тома Мерфі, він був найкращим. Згадайте Альфреда Нобеля, який згодом прославився Нобелівською премією і який, за чутками, прочитав власний некролог, помилково надрукований після смерті його брата, коли в газеті сталася плутанина. Він був нажаханий тим, що прочитав, і зрозумів, що повинен змінити свою поведінку.

Не розраховуйте на плутанину в редакції: вирішіть, що ви хотіли б бачити у своєму некролозі, і живіть так, щоб цього заслужити.

Слава не приходить через накопичення великих грошей, великої публічності чи великої влади в уряді. Коли ви допомагаєте комусь одним із тисяч способів, ви допомагаєте світу. Доброта нічого не коштує, але вона неоціненна. Незалежно від того, чи ви релігійні, чи ні, важко перевершити Золоте правило як посібник з поведінки.

Я пишу це як людина, яка незліченну кількість разів була бездумною і зробила багато помилок, але також мала велике щастя навчитися від чудових друзів, як поводитися краще (хоча до досконалості ще далеко). Памʼятайте, що прибиральниця – така ж людина, як і голова правління.

Бажаю всім, хто це читає, щасливого Дня подяки. Так, навіть негідникам; ніколи не пізно змінитися. Не забувайте дякувати Америці за те, що вона надає вам максимальні можливості. Але вона – неминучо – примхлива і іноді корумпована у розподілі своїх нагород.

Дуже ретельно вибирайте своїх героїв, а потім наслідуйте їх. Ви ніколи не будете ідеальними, але завжди можете стати кращою версією себе.